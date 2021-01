TORONTO – Alors que la frustration monte au Canada face au poids de plomb des verrouillages et au rythme glacial des vaccinations, un consortium de certaines des plus grandes entreprises du pays a lancé un programme de tests rapides dans le but de protéger leurs 350000 employés et de publier un guide pour les entreprises Canada sur la façon de rouvrir en toute sécurité.

On pense que le programme est le premier du genre parmi le Groupe des 7 nations industrialisées et a déjà attiré l’attention de l’administration Biden.

Les 12 entreprises, dont la plus grande compagnie aérienne et la plus grande chaîne d’épicerie du Canada, travaillent ensemble depuis quatre mois, création d’un manuel d’utilisation de 400 pages expliquant comment exécuter des tests antigéniques rapides dans divers environnements de travail. Ils ont commencé à tester les tests sur leur lieu de travail ce mois-ci et prévoient d’étendre le programme à 1 200 petites et moyennes entreprises.

Ils prévoient également de partager les résultats de leurs tests avec les autorités sanitaires gouvernementales, ce qui augmente considérablement le nombre de tests dans le pays et fournit une étude informelle de la propagation du virus chez les personnes asymptomatiques.