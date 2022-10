Comme l’a dit Eleanor Roosevelt, croyez en l’unité de la Déclaration des droits – Shaw Local

Pour l’éditeur

Le mardi 16 décembre 1941, dans une itération “My Day”, la chronique quotidienne souscrite d’Eleanor Roosevelt, elle a appelé à l’unité parmi ses lecteurs :

« Nos citoyens viennent de toutes les nations du monde. Certains d’entre nous ont dit, de temps à autre, que nous étions la seule preuve que des nationalités différentes pouvaient vivre ensemble dans la paix et la compréhension, chacune apportant sa propre contribution, aussi différente soit-elle, à l’unité finale qu’est les États-Unis. . Peut-être nous incombe-t-il aujourd’hui de démontrer qu’une telle vision est une possibilité pratique. Si nous sommes incapables de relever le défi de l’équité envers nos citoyens de toutes nationalités, de croire vraiment en la Déclaration des droits et d’en faire une réalité pour tous les citoyens américains loyaux, sans distinction de race, de croyance ou de couleur ; si nous sommes incapables de contrôler l’antisémitisme, les sentiments antiraciaux et antireligieux, nous aurons retiré du monde le seul véritable espoir pour l’avenir sur lequel toute l’humanité doit maintenant compter.

En tant que citoyens américains, nous devons nous souvenir de ces mots. Aujourd’hui.

Carole Crady

Prophetstown