Comme Isaac dans « Ghosts », Brandon Scott Jones est multidimensionnel

Lorsque Brandon Scott Jones était en septième année, sa mère lui a acheté un exemplaire de « The Elements of Screenwriting ».

Stimulé par son intérêt pour les acteurs Matt Damon et Ben Affleck, dont le tournant vers l’écriture a abouti au scénario oscarisé « Good Will Hunting », Jones dit qu’il avait « un seul objectif, qui était d’écrire un rôle pour moi-même dans quelque chose, quoi qu’il en soit ». était. »

Malheureusement, la première tentative d’écriture de scénario de Jones n’incluait pas le même genre de réalisme et d’expériences vécues que l’histoire de Damon et Affleck sur un concierge du sud de Boston qui se trouve également être un prodige en mathématiques.

« Il s’agissait d’un réalisateur de porno et ça s’appelait ‘Qu’est-il arrivé à Darren Potter ?' », dit Jones en riant lors d’une interview cet été autour d’un smoothie au Silver Lake Erewhon.

Son intérêt pour l’écriture est né du fait qu’il s’était séparé du reste de la famille lors d’une sortie au multiplex pour revoir « Titanic » et s’était faufilé dans une projection de « Good Will Hunting ». Puis, quand ils sont retournés voir « Titanic » encoreil est parti et a visionné un extrait du drame de l’industrie pornographique de Paul Thomas Anderson, « Boogie Nights ».

« C’était une époque impressionnable où tu étais [at an age when you were] en prenant en compte les choses, j’ai donc écrit ce scénario sur cet acteur prodige – comme « Good Will Hunting » – et ce réalisateur de pornographie », explique Jones. « Il n’y avait pas de sexe ou quelque chose comme ça. C’était juste qu’ils essayaient tous les deux de revenir au sommet du jeu. »

Jones s’est très tôt intéressé à l’écriture et au théâtre, mais la comédie contre le drame s’est avérée être son point fort. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Ce scénario, ainsi que d’autres premiers documents, ont été écrits sur la machine à écrire que Jones a reçue pour Noël alors qu’il était en quatrième année. Il les portait dans une mallette. En huitième année, l’enfant qui était assis à côté de lui en cours de mathématiques lui donnait des notes.

« Darren Potter » n’a malheureusement jamais été produit (bien que Jones pense qu’il en a encore une copie quelque part au cas où quelqu’un lisant ceci serait intéressé à organiser une réunion). Au lieu de cela, sa tentative d’écrire des drames s’est transformée en une carrière qui utilise quelque chose avec lequel Jones est plus familier : l’humour d’autodérision.

Jones, diplômé du Conservatoire d’arts dramatiques de New York, a fait ses débuts à la Upright Citizens Brigade, où il faisait partie du casting principal de « Asssscat », l’un des spectacles phares de la maison d’improvisation. Il a ensuite été choisi pour jouer dans la comédie philosophique NBC de Michael Schur, « The Good Place », remportant des éloges critiques pour son rôle dans le rôle d’un blogueur de potins semblable à Perez Hilton, nommé John Wheaton. Et dans ses rôles au cinéma, il a préparé des repas à partir de petits rôles dans « Renfield », « Isn’t It Romantic ? » et « Année senior», co-écrit ce dernier, à propos d’une pom-pom girl de lycée qui se réveille du coma après deux décennies et devient obsédée par l’idée de revenir terminer sa dernière année et de reconquérir sa popularité.

Il a obtenu le statut d’acteur remarquable lorsqu’il a été choisi pour incarner Curtis, un acteur en difficulté et meilleur ami de Cary (Drew Tarver), dans la comédie Comedy Central et Max « The Other Two ». C’est un rôle qu’il a eu littéralement à 6h30 un jour de semaine alors qu’il jouait au tennis. Ses amis, les créateurs de la série Chris Kelly et Sarah Schneider, l’ont appelé paniqué parce qu’un autre acteur avait abandonné la série et qu’ils étaient sur le point de commencer le tournage. Une heure et demie plus tard, il était en route vers le plateau. Il finirait par rejoindre également l’équipe de rédaction de cette émission.

Puis vinrent les « Fantômes ». Créée par Joe Port et Joe Wiseman et basée sur la série britannique du même nom, la comédie de CBS se situe quelque part entre « The Good Place » et la sombre pièce existentialiste de Jean-Paul Sartre « No Exit ». Comme le nom de la série l’indique, il s’agit d’esprits de différentes périodes de l’histoire américaine qui sont, pour des raisons qui leur sont inconnues, contraints de passer l’éternité sur le terrain de ce qui est aujourd’hui un domaine de la vallée de l’Hudson.

Dans « Ghosts », Brandon Scott Jones incarne Isaac Higgintoot, décédé de la dysenterie pendant la guerre d’indépendance. (Bertrand Calmeau/CBS)

Jones incarne Isaac Higgintoot, membre du Congrès continental américain qui – à juste titre, compte tenu de son nom de famille – est mort de dysenterie alors qu’il était capitaine pendant la guerre d’indépendance. Isaac, qui s’est toujours senti étranger dans la vie, est maintenant furieux que son contemporain Alexander Hamilton ait tout, de l’argent à un livre en passant par une comédie musicale en sa mémoire. Pendant ce temps, Isaac veut remettre les pendules à l’heure : « Je n’ai jamais été à la Boston Tea Party. J’étais à Boston lors d’un goûter, mais c’était chez ma tante Géraldine.

« Je pense qu’il se trouve constamment à gauche de l’histoire », dit Jones, théorisant qu’Isaac aurait pu être présent à la signature de la Déclaration d’indépendance mais qu’il est probablement arrivé tard parce qu’il avait renversé quelque chose sur sa chemise. Ou que lui et sa femme, Beatrice (jouée dans des flashbacks par Hillary Anne Matthews), étaient des « machiavéliques infructueux », qui l’ont pris personnellement lorsqu’ils ont été snobés pour une invitation à un dîner.

Jusqu’à présent dans la série, Isaac a convaincu Sam (Rose McIver), une écrivaine clairvoyante qui a repris le domaine avec son mari, Jay (Utkarsh Ambudkar), d’écrire sa biographie parce que sa page Wikipédia fait cruellement défaut. Jones dit qu’Isaac n’est pas différent de l’une des personnalités politiques (modernes) les plus mémorables de la télévision, comme Selina Meyer, la politicienne singulièrement concentrée jouée par Julia Louis-Dreyfus dans « Veep » de HBO.

«Vouloir rétroactivement que votre vie ait signifié quelque chose ou ait fait partie de quelque chose, je pense que c’est vraiment très amusant et désespéré», dit Jones.

Non pas que l’au-delà ait été trop ennuyeux pour Isaac. Du moins pas ces dernières années.

Chaque saison de « Ghosts » s’est terminée par des développements majeurs pour Isaac. Dans le premier, il réalise que les temps ont changé et qu’il est normal qu’il révèle son homosexualité, environ 250 ans après sa mort. Dans le second, il se fiance avec Nigel (John Hartman), le fantôme d’un soldat britannique Isaac tué accidentellement sur le champ de bataille. Dans le troisième, il laisse Nigel à l’autel, puis est aspiré dans le sol par quelqu’un d’autre à qui il a fait du tort : le fantôme d’une femme puritaine nommée Patience, qui est interprétée par l’amie de Jones et co-star de « Senior Year », Mary. Hollande.

Dans la première de la saison 4 de « Ghosts », Issac de Brandon Scott Jones affronte un fantôme puritain nommé Patience, joué par son amie et co-star de « Senior Year » Mary Holland. (CBS)

Et maintenant, dans la saison 4 de « Ghosts », diffusée jeudi, le public découvre exactement ce que Patience a comploté et si l’un des habitants vivants ou morts de l’autre domaine remarquera même la disparition d’Isaac.

«Je pense que l’amitié [between us] l’a aidé de manière amusante parce qu’elle est une très bonne actrice et une grande actrice en général », dit Jones à propos de Holland. «C’était amusant d’être surprise par tous les choix qu’elle faisait. À un moment donné du scénario, son personnage est décrit comme « déséquilibré et fou ». Donc, une grande partie de ce que vous voyez, si je joue et que j’ai peur d’elle, c’est aussi un niveau de plaisir sous-jacent à regarder mon amie, ce qui est vraiment, vraiment sympa.

Port et Wiseman soulignent qu’ils ne veulent aucune offense aux autres membres de leur vaste casting et que c’est simplement une coïncidence si chaque saison se termine par une grande histoire d’Isaac. Ils disent également qu’il y a eu un effort conscient pour ne pas rendre le caractère bizarre d’Isaac le quelque chose de déterminant chez lui ou de le pousser dans un stéréotype flamboyant.

Brandon Scott Jones à propos du rôle d’Isaac Higgintoot dans « Ghosts » de CBS : « Je pense qu’il est constamment à un pas à gauche de l’histoire. » (Maison Christina / Los Angeles Times)

« Il est bien plus que ce seul trait », déclare Port. « C’est un militaire. C’est un gars de l’époque coloniale. Il a beaucoup de facteurs différents dans son caractère et sa personnalité.

Jones, qui est gay, réfléchit à la question lorsqu’on lui demande s’il pense que les personnages queer devraient être joués uniquement par des acteurs queer.

« Mon opinion sincère et honnête est que le processus consistant à jouer un personnage consiste à trouver de l’empathie pour quelqu’un que vous ne connaissez pas », dit Jones, notant qu’il ressentait un lien avec Eric McCormack, un acteur hétéro, et son portrait. de Will, un homme gay, dans l’émission « Will & Grace » de NBC. « Si nous refusons aux gens la possibilité de se mettre à leur place, cela me pose problème. Si une personne hétérosexuelle veut jouer aux homosexuels ou si une personne homosexuelle veut jouer les hétérosexuels et que nous sentons que nous ne pouvons pas faire ces choses, alors, pour moi, cela commence à avoir l’impression que c’est un serpent qui se mange la queue.

Le fandom d’aujourd’hui peut être intense, à tel point que les minuscules détails de la vie personnelle d’un acteur sont disséqués – un sujet qui a été embrouillé dans « Les deux autres ». Jones dit qu’il n’aime pas que les acteurs, les scénaristes ou les producteurs de casting puissent ressentir « un énorme désir d’apaiser une foule de gens au lieu de simplement [play] le personnage. » Mais il ne veut pas non plus que les directeurs de casting prétendent qu’il n’y a pas d’acteurs gays pour ce type de rôles simplement parce qu’ils ne cherchent pas.

« J’espère juste que les histoires qui sont racontées le sont de manière authentique, que ce soit derrière la caméra ou par l’écrivain ou quelque chose comme ça », dit Jones, ajoutant qu' »il y a aussi une partie de moi où je me sens, si quelqu’un voulait que je joue un personnage hétéro, j’aimerais penser que je pourrais le faire.

Cette saison verra Isaac plonger davantage dans sa crise d’après-vie alors qu’il desserre (parfois littéralement) sa queue de cheval de l’époque coloniale et laisse tomber ses cheveux.

« Après une rupture, il essaie de se réinventer », explique Wiseman. « Il se défait les cheveux pour voir si cela change son attitude. » (Il dit que cela correspond aux règles des « Fantômes », qui ne permettent pas au défunt de changer ce qu’il porte mais lui permet des modifications).

Et les fans en apprendront davantage sur cette biographie.

« Il y a une partie de vous qui se demande s’il veut juste un livre sur lui-même, même si les faits sont exacts ? » » taquine Jones.

Peut-être qu’Isaac, comme la personne qui le joue, veut juste se créer un rôle.