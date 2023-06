«Comme être poignardé»: un député de la Colombie-Britannique fait pression pour un congé payé au Canada

Imaginez que vous êtes sur votre lieu de travail et que vous devez soudainement décider ceci : « Si je vais vomir ou si je vais endurer. »

C’est ce que ressent l’assistante en pharmacie d’Oak Bay, Isabel Davis-Stevenson, lorsqu’elle a des douleurs menstruelles.

Au travail, on s’attend à ce qu’elle reste debout pendant huit heures sans avoir la possibilité de s’asseoir sauf pendant sa pause déjeuner. Elle décrit la douleur comme «presque des contractions».

« Je dois prendre une minute, je dois m’arrêter, je dois laisser faire, ou je perds ma concentration », a déclaré Davis-Stevenson. « Je souffre juste beaucoup parce que mon travail est très occupé. »

Davis-Stevenson n’est pas la seule femme qui s’occupe de ces douleurs mensuelles insurmontables. Jusqu’à 90 % des femmes menstruées décrivent leurs douleurs menstruelles comme modérées à sévères, selon le site paidperiodleave.ca. Le site Web est également une page pour une pétition nationale pour que les menstruatrices souffrant de douleurs menstruelles reçoivent des congés payés.

Lancée par Lanna Last à l’occasion de son 34e anniversaire, la pétition sur les congés payés est ouverte à la signature depuis le 29 mars et se clôturera le 23 juillet.

« J’ai eu mes règles pendant 24 ans et c’était une douleur terrible, terrible à gérer », a déclaré Last, qui s’est inspiré de la législation espagnole. « Je ressens ce type de douleur où c’est comme si j’avais été poignardé dans l’abdomen et que le couteau était tiré jusqu’à mon genou à plusieurs reprises. Je suis aussi super malade avec des nausées et des vomissements pendant cela. C’est ainsi que je vis depuis 24 ans, chaque mois.

Enfin, la députée de Port Moody-Coquitlam, Bonita Zarrillo, a autorisé la pétition à ce sujet à la Chambre des communes.

« Les règlements sur l’emploi, qu’il s’agisse de l’assurance-emploi ou du code du travail, ont tous été formulés à une époque où le taux de participation des femmes était essentiellement la moitié de ce qu’il est aujourd’hui », a déclaré Zarrillo. « Il n’y a pas eu beaucoup de changement en 50 ans par rapport à l’assurance-emploi et au code du travail. Nous sommes maintenant à une époque où nous pouvons nous moderniser et nous devons tirer parti de ces nouveaux réveils et de ces nouveaux apprentissages. »

Certaines des préoccupations que les gens ont eues avec l’idée d’un congé périodique payé sont qu’il pourrait être exploité.

« Ce serait vraiment nul si les gens ‘se trompaient’ ou en profitaient, mais je pense vraiment que ce serait une bonne chose à mettre en œuvre au Canada », a déclaré Dani Ward, étudiante à l’Université de Victoria.

D’autres préoccupations sont que la productivité des menstruatrices serait perdue.

Le dernier n’est pas d’accord.

« Une étude de 2018 a révélé que les personnes qui s’estompent pendant leur travail à cause des douleurs menstruelles ont signalé 81% de la perte de productivité signalée et qu’elles ont perdu 23 jours de travail », a déclaré Last. « Ce n’est pas comme si le retour à la maison affectait réellement la productivité du flux de travail. Vous êtes en fait beaucoup plus productif (que) si vous restiez et essayiez de vous en sortir.

Les détails du congé sont encore indécis, mais Last souhaite que la structure générale soit aussi simple que de dire à votre patron que vous êtes en congé menstruel et que vous êtes autorisé à prendre un congé. Si la personne n’est pas à l’aise de dire cela, les politiques de RH entrent en jeu et elle peut prendre un congé protégé en communiquant à votre employeur via une application que vous êtes en congé et qu’elle seule peut le voir. Last veut faire de ce dernier une option, « afin qu’ils soient des moyens pour que la vie privée des gens reste intacte ».

«Nous pouvons en quelque sorte apprendre de leurs erreurs. Donc, en termes de politique pour le gouvernement, nous avons décidé de trois à cinq jours (de congé), mais cela dépendra toujours de la personne qui a ses règles. Surtout si quelqu’un souffre d’endométriose, vous voulez certainement quelqu’un qui puisse comprendre que cela peut nécessiter une hospitalisation de plus de cinq jours et jusqu’à sept.

Après la clôture de la pétition en juillet, elle sera déposée en septembre au retour des députés. Si la pétition compte au moins 500 signatures, elle sera présentée à la Chambre des communes et attendra une réponse du gouvernement dans les 45 jours.

Chambre des communesMenstruation