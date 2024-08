Comme d’autres États républicains, le gouverneur de la Louisiane annonce une politique visant à empêcher les non-citoyens de voter

BATON ROUGE, Louisiane — La Louisiane est la dernier état rouge d’annoncer des mesures supplémentaires pour garantir que les citoyens non américains ne votent pas aux élections, bien que cela soit déjà illégal et qu’il n’y ait aucune preuve de fraude électorale généralisée.

Le gouverneur républicain Jeff Landry a signé lundi un décret exigeant que toutes les agences gouvernementales d’État qui fournissent des formulaires d’inscription des électeurs incluent une clause de non-responsabilité écrite indiquant que les non-citoyens n’ont pas le droit de s’inscrire pour voter ou de voter.

« Le droit de voter aux élections américaines est un privilège réservé aux citoyens américains », a déclaré Landry lors de la conférence de presse de lundi.

Le gouverneur, qui a été soutenu par l’ancien président Donald Trump, était accompagné de la procureure générale de la Louisiane, Liz Murrill, et de la secrétaire d’État Nancy Landry, qui supervise les élections dans l’État.

La conférence de presse était similaire à celles qui se déroulent dans d’autres États dirigés par les républicains à travers le pays, car le message du GOP, à l’approche de l’élection présidentielle de cette année, s’est concentré sur l’intégrité des élections plutôt que sur le spectre des immigrants votant illégalement aux États-Unis.

Les cas de non-citoyens votant sont extrêmement rares, et il il n’y a aucune preuve que les non-citoyens voter en nombre significatif aux élections fédérales.

Au niveau national, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté en juillet une exigence de preuve de citoyenneté pour l’inscription des électeurs, une proposition prioritaire pour les républicains. Les démocrates et les militants du droit de vote se sont opposés au projet de loi, affirmant que la législation préexistante considère comme un crime fédéral le fait de voter en tant que non-citoyen, et exprimant leurs inquiétudes quant au fait que les électeurs éligibles seront privés de leurs droits.

Les États ont également annoncé de nouvelles politiques. Plus tôt ce mois-ci, les responsables de l’Alabama ont annoncé que plus de 3 200 électeurs inscrits – qui ont été précédemment identifiés comme non-citoyens par le gouvernement fédéral – verront leur statut d’inscription modifié. changé en inactif. La liste pourrait inclure des personnes qui sont devenues des citoyens américains naturalisés et qui sont donc légalement autorisées à voter. Les personnes inscrites comme inactives auront la possibilité de mettre à jour leurs informations, en fournissant une preuve de citoyenneté.

De même, les responsables électoraux du Tennessee ont demandé en juin à plus de 14 000 personnes de fournir une preuve de citoyenneté pour rester sur les listes électorales actives. est revenu sur cette demande.

Nancy Landry a déclaré que 48 non-citoyens ont été radiés des listes électorales de la Louisiane depuis 2022.

« Pour être clair, j’ai confiance dans les politiques et les procédures mises en place par mon bureau pour garantir l’exactitude de nos listes électorales et l’intégrité de nos élections », a-t-elle déclaré.

« Cependant, je ne laisserai pas la confiance se transformer en complaisance », a ajouté le républicain.