Comme dans les films de James Bond, un homme britannique convertit un Land Rover en sous-marin

Un scrapman de 34 ans de Chesterfield au Royaume-Uni a été salué comme le « James Bond rural » après avoir stupéfié les fans de voitures avec sa transformation de son vieux Range Rover Classic en un sous-marin 007. Le plan a commencé lorsque Nathan Gibbons et ses deux amis, Andrew Tuffs (36 ans) et Blake Capuano (29 ans), ont accidentellement noyé le moteur du Range Rover Classic 1987 de Nathan. Les hommes décidèrent alors de le rendre amphibie. Ils ont commencé à travailler sur le projet en avril de cette année.

Avec sa pensée créative, Nathan a attaché un tuyau d’échappement à la voiture pour faire office de tuba. Les trois se sont ensuite réunis le 18 juillet pour prolonger l’échappement avec un tuyau de vidange de 4 pieds de long qui lui a permis de plonger la voiture sous l’eau, a rapporté le Sun.

Selon Nathan, ils ont prolongé le tuba en utilisant du ruban adhésif pour joindre le tuyau de vidange et cela n’a pris que «cinq minutes» pour le faire.

Une fois les travaux terminés, le père de trois enfants a ensuite mis son sous-marin de fortune à l’essai dans un étang situé dans un champ de Mansfield dans le Nottinghamshire. Il a dû retenir son souffle, se couvrir la bouche et le nez avec sa main et fermer les yeux avant d’entrer dans l’eau. Il l’a fait parce qu’il a décidé de le tester avec les vitres du véhicule ouvertes afin de pouvoir sortir en cas d’urgence. Mais il n’y avait aucune exigence d’une sortie de secours car Nathan a traversé l’étang de huit pieds de profondeur, complètement submergé et a finalement réussi à en sortir.

« 15 secondes, c’est long quand on est sous l’eau. Pendant ces 15 secondes, vous avez l’impression d’être dans cette voiture de James Bond », a-t-il déclaré. Blake avait filmé tout l’acte. À un moment donné, seul le tuba pouvait être vu dépasser au sommet.

Après avoir réalisé cet exploit, Nathan a partagé une vidéo de celui-ci sur Facebook où il a recueilli plus de 8 lakh vues. Il a dit qu’après son exploit, il se sentait comme Roger Moore de L’espion qui m’aimait.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici