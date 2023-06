Comme c’est suédois ! Les Journées suédoises de Genève ouvrent mercredi – Shaw Local

GENÈVE – Välkolmmen !

De la bière artisanale aux sandwichs aux boulettes de viande, en passant par les performances de Geneva’s Got Talent et un carnaval, les Journées suédoises à Genève débutent mercredi et se poursuivent jusqu’à dimanche.

Le festival d’été annuel de la Chambre de commerce de Genève propose de nombreuses animations, activités, ventes et restauration.

Le festival s’ouvre à midi avec des stands de nourriture au profit d’organisations à but non lucratif, notamment des boulettes de viande et des sandwichs au bœuf italien de la Société unitarienne universaliste de Genève, des cuisses de maïs et de dinde rôties des Chevaliers de Colomb, des gosses et des chiens de maïs du Lions Club de Genève et des saucisses suédoises de l’United Église méthodiste de Genève.

La tente à bière artisanale ouvre à midi sur James Street à l’ouest de Third Street et le carnaval dans le parking du palais de justice ouvre à 14 h.

« A 16h30, le chœur d’enfants suédois américain conduira une procession de personnes habillées suédoises, d’instruments suédois, de musique et du drapeau », a déclaré la porte-parole de la Chambre, Laura Rush. « Ils se produiront pendant une heure, chanteront et danseront et inviteront le public à participer. »

Les animations nocturnes sur les scènes principales de Third Street présentent plusieurs groupes pour la première fois, a déclaré Rush.

Sushi Roll, qui joue à 19 heures jeudi, se décrit comme « une musique de danse à haute énergie et un fanfaron rock ‘n’ roll ».

No Turn on Red, un groupe de funk au cor, se produira à 17 h vendredi, suivi des Blooze Brothers à 19 h, décrits comme un groupe de spectacle de 12 musiciens de grande puissance. The Student Body se produira à 17 h samedi, suivi de Generation à 19 h

Mercredi à 17h30, le Geneva Park District accueillera Angels’ Cheer and Poms Team, l’Académie de gymnastique de Genève, Playhouse 38 jeunes artistes et la Sunset Dance Academy sur la scène principale.

A 19h, le quartier du parc accueillera les demi-finales de Geneva’s Got Talent, un concours coopératif entre le quartier et la Chambre. Les finales sont présentées à 17 h jeudi.

Plus de 30 magasins locaux participeront à Moonlight Madness jeudi, restant ouverts jusqu’à 20 heures ou plus tard. Il s’agit notamment du salon paisible, 212 S. Third St.; Le Royal Wren, 11 S. Third St.; Cave de Genève, 426 S. Third St. ; The Coffee Drop Shop, 227 S. Third St. dans la Berry House; et Inluro – anciennement Scentcerely Yours – 211 W. State St.

La journée des enfants est vendredi, y compris un défilé et une peinture faciale. Les églises méthodistes unies de Batavia, Genève et Saint-Charles accueilleront des rochers de gentillesse peints.

Du vendredi 21 h au samedi minuit, le Geneva Park District accueillera la Cosmic Golf Night au Stone Creek Miniature Golf à Wheeler Park avec des balles de golf qui brillent dans le noir.

L’église luthérienne de Genève, 301 S. Third St., accueillera samedi un petit-déjeuner aux crêpes suédoises de 8h à 11h.

Les Journées suédoises se terminent généralement le dimanche après le défilé annuel à 13 heures qui commence sur le boulevard Anderson, mais Rush a déclaré que le défilé avait été raccourci cette année et que les événements se poursuivraient.

« Cela permet aux gens de se rendre au centre-ville pour un chien de maïs ou une cuisse de dinde », a déclaré Rush. « Le carnaval dure jusqu’à 17h »

Dimanche, la tente à bière artisanale sera ouverte jusqu’à 16 h, la promenade des cottages suédois au parc Good Templar se poursuivra jusqu’à 16 h et les visites des navires vikings se poursuivront jusqu’à 16 h 30.

Un programme complet est disponible en ligne sur genevachamber.com.