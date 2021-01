Une dirigeante du Chicago Teachers Union s’est retrouvée dans une tempête de controverse en faisant campagne avec véhémence pour garder les écoles fermées en raison de la pandémie de Covid-19 pendant qu’elle profite du soleil en vacances dans les Caraïbes.

La vice-présidente régionale de l’Union, Sarah Chambers, a affirmé que la réouverture des écoles publiques de Chicago lundi prochain mettrait les étudiants, les enseignants et le grand public en danger en raison des infections généralisées à Covid-19.

Mais ces inquiétudes apparentes pour la santé publique ne l’ont pas empêchée de s’envoler pour Porto Rico, malgré que la petite île des Caraïbes accumule plus de 110000 cas de maladie à coronavirus.

La militante syndicale a partagé des photos sur sa page Instagram la montrant se prélasser au bord de la piscine alors que des palmiers se balancent dans la brise. Chambers a par la suite mis son compte Instagram hors ligne, mais pas avant que ses clichés aient attiré l’attention des sites d’information locaux, notamment WGN-TV.

© Sarah Chambers / Instagram





«Nous avons toute la piscine pour nous seuls. Ensuite, nous allons dans le vieux San Juan chercher de délicieux mofongo aux fruits de mer ». Chambers aurait déclaré dans la légende de l’une des images.

Des captures d’écran documentant les vacances de Chambers ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux et elle a été qualifiée de « hypocrite » pour s’être envolé vers le soleil en prétendant que c’était « peu sûr » pour qu’elle enseigne aux écoliers.

Vous auriez dû partir en vacances à distance! Vous auriez pu regarder une vidéo des Caraïbes! Hypocrisie totale. – Nancy Reid (@eyewonit) 1 janvier 2021

«Sarah Chambers est partie en vacances à Porto Rico tout en disant que les écoles ne sont pas sûres et en préconisant l’apprentissage à distance. L’hypocrisie à son meilleur! J’espère que son district le verra et la licenciera. » un commentateur furieux a écrit. Un autre a ajouté: «Sarah Chambers devrait être forcée de démissionner ou être renvoyée. Elle célèbre la souffrance de nos enfants.

Mais l’éducateur ne le prend pas couché. Elle a défendu ses actions sur Twitter en écrivant: «J’ai eu 4 tests covid (2 rapides, 2 PCR) b4 à venir ici et je portais 2 masques (N95). Les scientifiques ont déclaré que les avions sont plus sûrs que les épiceries car les avions ont une filtration de niveau ICU et tout le monde porte des masques.

J’ai eu 4 tests covid (2 rapides, 2 PCR) b4 à venir ici et j’ai porté 2 masques (N95). Les scientifiques ont déclaré que les avions sont plus sûrs que les épiceries, car les avions ont une filtration de niveau ICU et tout le monde porte des masques. Mon médecin a dit qu’il était extrêmement improbable pour moi d’avoir à nouveau Covid car je l’avais si mal – Sar L (@ Sarah4Justice) 1 janvier 2021

Elle a ajouté: «Mon médecin a dit qu’il était extrêmement improbable pour moi d’avoir à nouveau Covid car je l’avais si mal.

Ces commentaires vont à l’encontre des conseils émis par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis qui stipulent que les Américains devraient « Éviter tout voyage à Porto Rico » à cause de l’île «Des niveaux très élevés de Covid.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!