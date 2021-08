Comme aucun signe de Covid n’a été trouvé dans les trains, pourquoi devons-nous porter des masques ?

Angleterre: Les gens ne sont plus tenus par la loi de porter des couvre-visages dans certains contextes, maintenant les restrictions restantes en Angleterre ont été levées. Mais le gouvernement « s’attend et recommande » que des masques soient portés par les travailleurs et les clients dans les espaces clos et bondés tels que les transports publics. Les couvre-visages continueront d’être obligatoires dans certains espaces de transports publics exploités localement.

Pays de Galles: Presque toutes les mesures contre les coronavirus doivent être levées à partir du 7 août, mais il restera la loi de porter un masque facial dans les transports publics et dans la plupart des lieux intérieurs, à l’exception des pubs, des restaurants et des écoles. Le gouvernement gallois a déclaré qu’il lèverait l’obligation pour les gens de porter des masques dès que la situation de santé publique le permettra.

Écosse: Les gens devraient toujours porter des masques dans les lieux publics comme les magasins, les transports publics, les banques, les lieux de culte et les gymnases. Le premier ministre Nicola Sturgeon a déclaré que les mesures de couverture du visage devraient rester « un certain temps encore ».

Irlande du Nord: Les couvre-visages sont obligatoires dans tous les lieux intérieurs accessibles au public, y compris les magasins, les centres commerciaux, les transports en commun et les cinémas. La vice-première ministre Michelle O’Neill a déclaré qu’elle ne pouvait pas prévoir de date de fin pour le port obligatoire de couvre-visages ou de masques.