Comme Army, Amul partage son enthousiasme sur le prochain single de BTS «  Butter  »

BTS ou Bangtan Soneyeondan (Bullet Proof Scout Boys) est un groupe pop coréen de sept membres. Il a fait ses débuts en 2013 sous Big Hit Entertainment et a gagné une immense popularité depuis. En 2020, le groupe a été nominé aux Grammy Awards pour leur chanson, ‘Dynamiter».

Ils ont récemment été présentés sur le nouveau sujet d’Amul ‘Les beurres». L’actualité présente le septuor RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, prenant du pain et du beurre dans une assiette tenue par la fille Amul. La légende se lit comme suit: « #Amul Topical: un groupe coréen annonce un single ‘Beurre« ! » Le slogan sur la caricature dit « Bat autre beurre » et « K-pop-le sur du pain ».

Cette annonce a été faite le 26 avril 2021, BTS a été mis en ligne pendant une heure. Le spectacle en direct était une animation d’un cube jaune de beurre sur un fond jaune, l’animation était accompagnée d’une musique de fond qui était une valise de bruits se produisant dans la cuisine. Vers la fin, le beurre fond en une goutte en forme de cœur et la vidéo se termine par le texte, ‘Beurre». Le single sortira le 20 mai 2021. Ce sera la deuxième chanson en anglais du groupe.

Après la publication de ce clip, les médias sociaux sont devenus fous et les fans indiens sur Twitter ont inondé la plate-forme de plusieurs demandes de collaboration d’Amul X BTS. Un fan a présenté l’excitation avec les membres du groupe photographiés sur le paquet de beurre Amul.

Un fan a écrit: «Tout le fandom En attendant fondre le beurre… .. # btsiscoming. Le groupe sud-coréen BTS sortira son nouveau single ‘Butter’ le 21 mai. La chanson est leur deuxième single anglais après ‘Dynamite’. Collaboration BTS avec Amul beurrez le goût de l’Inde. #Amul #Butter «