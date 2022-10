Comme Afterpay pour votre appartement : loueriez-vous maintenant, payeriez-vous plus tard ?

C’est un spectacle familier pour les acheteurs en ligne : un article, par exemple une veste de costume pour homme, est affiché pour 150 $. Mais sous le prix de vente se trouve une deuxième offre : quatre paiements de 37,50 $ avec Affirm, Afterpay ou Klarna.

Ces dernières années, ces services d’achat immédiat, de paiement ultérieur sont devenus de plus en plus courant aux États-Unis et au Canada. Des entreprises comme Air Canada et Banque CIBC ont même pris le train en marche, offrant des produits qui permettent aux clients de répartir le coût des vols et des achats par carte de crédit sur plusieurs paiements.

Mais le même modèle peut-il s’appliquer à la location ? C’est ce sur quoi misent un petit nombre d’entreprises de technologie financière.

Moyennant des frais, des fournisseurs comme ceux de Calgary Zenbase et la société américaine Jusqu’à , Jetée et Fléchir permettent aux locataires de fractionner leurs mensualités en deux versements.

L’idée, a déclaré le fondateur et PDG de Zenbase, Koray Oztekin, est de remédier au déséquilibre entre le moment où les gens sont payés (souvent deux fois par mois) et le moment où leur loyer arrive à échéance (généralement le premier du mois).

“Notre mission est de donner aux gens un contrôle total sur la façon dont ils gèrent les dépenses de leur ménage”, a déclaré Oztekin, dont la société a été lancée l’année dernière et facture entre 9,90 $ et 19,90 $ par mois en fonction du montant du loyer payé par un locataire.

Au milieu du coût élevé du loyer (et à peu près tout le reste ), Oztekin pense qu’il existe un marché croissant pour ce type de service.

“Nous ne sommes pas des promoteurs, nous ne pouvons pas résoudre le problème de l’offre de logements”, a-t-il déclaré. “Mais à tout le moins, nous pourrions offrir une option que les gens peuvent utiliser si cela a du sens pour eux.”

Le logo PayBright est visible sur un site Web de commerce électronique à Toronto en décembre 2020. Un petit nombre d’entreprises technologiques appliquent le même modèle « achetez maintenant, payez plus tard » pour les paiements de loyer. (Giordano Ciampini/La Presse canadienne)

Comment ça fonctionne

Bien que louer maintenant, payer plus tard, les produits soient encore relativement nouveaux, ils se déclinent généralement en plusieurs saveurs, a déclaré Tal Schwartz, chef de produit technologique senior qui rédige le Fintech canadienne bulletin.

Les versions antérieures de ce produit, a-t-il dit, étaient généralement destinées aux propriétaires et intégrées dans un logiciel de gestion immobilière.

“Ainsi, lorsqu’un propriétaire demande un paiement à un locataire, ce serait l’une des options de paiement”, a déclaré Schwartz, qui est également l’ancien chef de la recherche de l’Association canadienne des prêteurs.

Plus récemment, Schwartz a déclaré que d’autres produits ont été introduits qui fonctionnent directement avec les locataires.

L’un a été offert par Chroma Technologies, une autre entreprise basée à Calgary.

Les utilisateurs ont payé à Chroma la moitié de leur loyer au plus tard le premier du mois. La société paierait alors le loyer du mois entier directement au propriétaire, et les locataires rembourseraient le solde impayé à Chroma lors de leur prochain jour de paie, a déclaré le PDG et co-fondateur Myles Shedden.

Le produit a été lancé en février de cette année et il a déclaré qu’il y avait beaucoup de demande.

“Mais en fin de compte, il y avait un problème fondamental avec le modèle commercial, à savoir que les personnes qui peuvent payer leur loyer n’ont pas besoin de le partager”, a déclaré Shedden.

Moins d’un an après le lancement du service, il a déclaré que Chroma avait décidé de “réduire” son service de partage des loyers.

“Nos pertes sur prêts sont plus élevées que ce que l’entreprise peut supporter”, a déclaré Shedden.

Avenue Living, basée à Calgary, est l’une des sociétés de location avec laquelle Zenbase travaille pour fournir le service. (Paula Duhatschek/CBC)

Pour sa part, Oztekin n’est pas préoccupé par l’avenir de Zenbase.

Il a déclaré que la société avait des taux de non-paiement “extrêmement bas”, qu’il attribue au fait qu’elle travaille directement avec les propriétaires et n’accepte que les locataires en règle avec les paiements de loyer.

“Vous pouvez considérer le profil comme des gens qui se bousculent pour rassembler l’argent, et c’est extrêmement stressant pour eux, mais ils ont réussi à le faire”, a déclaré Oztekin.

“Nous leur donnons juste une marge de manœuvre pour qu’ils ne soient pas en défaut sur d’autres factures.”

Attention utilisateur

Mais lorsque les gens se retrouvent dans ce type de situation difficile, Scott Hannah, président et chef de la direction de la Credit Counselling Society, ne leur recommande pas nécessairement de se tourner vers un service de location immédiate et de paiement ultérieur.

Si le retard de loyer est une chose ponctuelle, il a dit qu’ils pourraient essayer de le résoudre à l’ancienne : en demandant à leur propriétaire un délai de grâce ou à leur employeur une avance sur leur chèque de paie.

Scott Hannah, de la Credit Counselling Society, affirme que les personnes qui envisagent d’utiliser des entreprises qui offrent des services d’achat immédiat et de paiement ultérieur devraient envisager de demander l’aide d’un conseiller en crédit si nécessaire. (Radio-Canada)

Il recommande également aux gens d’examiner attentivement leur budget, de déterminer s’ils se dépassent et de demander l’aide d’un conseiller en crédit si nécessaire.

“Sinon, vous allez vous préparer à avoir une longue relation avec une entité comme celle-ci et à payer, en moyenne, quelque part entre 120 et 240 dollars par an pour le privilège de quelqu’un qui ne paie que votre loyer et que vous lui remboursez immédiatement. “, a déclaré Hannah.

Grant Bazian, président du cabinet d’insolvabilité MNP, a accepté.

Bien qu’il ait dit que les produits à louer maintenant et à payer plus tard pourraient être utiles pour certains, pour d’autres, ils pourraient aggraver les choses. Si quelqu’un ne paie pas son loyer au début du mois, cela pourrait finir par lui échapper, a-t-il déclaré.

“Les choses peuvent faire boule de neige, c’est le problème”, a déclaré Bazian.

REGARDER | Les experts expliquent le risque derrière les plans acheter maintenant, payer plus tard : Les plans Acheter maintenant, payer plus tard présentent un risque financier : experts Les experts en finances personnelles préviennent que acheter maintenant, payer plus tard les prêts à tempérament peut nuire aux finances des consommateurs, en particulier lorsqu’il s’agit de jeunes acheteurs.

Et après?

Alors que louer maintenant, payer plus tard est encore un domaine “naissant”, Schwartz prédit que ces produits deviendront plus populaires dans les années à venir.

Padder, basée à Toronto, une plate-forme permettant aux gestionnaires immobiliers de percevoir les loyers et de gérer les demandes d’entretien, prévoit de mettre en service une option de location immédiate et de paiement ultérieur le mois prochain.

L’application de gestion de l’argent basée à Victoria, Billi, envisage également un produit qui permet le partage des loyers dans le cadre de son feuille de route à long terme .

“Je suis très, très certain que vous verrez de nombreuses autres marques de fintech bien connues qui commenceront à offrir ce service”, a déclaré Schwartz.

Quant à Zenbase, il a annoncé plus tôt cette année qu’il avait levé 4,1 millions de dollars en financement de démarrage et prévoit de commencer à s’étendre dans les provinces au-delà des Prairies.

Oztekin a noté qu’il y a environ cinq millions de ménages locataires au Canada.

“Nous ne faisons qu’effleurer la surface, il y a donc beaucoup de gens avec qui travailler [in] les années à venir », a-t-il déclaré.