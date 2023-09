« Comme à l’époque médiévale » : un homme politique finlandais poursuivi pour ses opinions bibliques réagit à un procès « fou » et lance un avertissement

Une politicienne finlandaise qui a récemment fait face à son deuxième procès pour avoir partagé ses opinions bibliques sur la sexualité a décrit son cauchemar juridique comme « absurde », « fou » et semblable à « l’époque médiévale ».

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

« C’était absurde et fou de devoir défendre les vérités bibliques et mon interprétation de la Bible, ma foi et mes croyances devant les juges », a déclaré le Dr Päivi Räsänen, membre assiégé du parlement finlandais, à la chaîne CBN. Faithwire de son procès récemment terminé. « C’est comme à l’époque médiévale. »

Räsänen a déclaré que le procureur avait fait de « fausses déclarations » sur ses écrits et commentaires, affirmant que Räsänen avait « dit que certaines personnes sont inférieures à d’autres » – ce que les politiciens ont dit est manifestement faux.

« Je pense que tous les gens sont égaux », a déclaré Räsänen. « Nous sommes tous des pécheurs ; nous avons tous… besoin de la grâce, de ce que Jésus a donné, mais le procureur s’est montré très obstiné avec ces arguments, même si le tribunal de district avait déjà déclaré qu’il n’avait pas trouvé de telles déclarations dans mes écrits ou dans ma brochure.

Elle a ajouté : « Mais le procureur a dit que ce n’est pas important si c’est vrai ou non, mais si l’interprétation est insultante, alors c’est criminel. »

Räsänen a expliqué pourquoi elle pense que toute cette épreuve est véritablement « dangereuse », expliquant pourquoi le rôle du gouvernement dans la définition de la vérité et de la moralité est si préoccupant.

« Ce n’est pas un tribunal qui doit décider quelle est la bonne interprétation de la Bible et ce qui ne l’est pas », a-t-elle déclaré. « Parce que je pense que ce genre d’interprétation des discussions… ce n’est pas le tribunal qui commence à enseigner la Bible ou à discuter de la bonne interprétation de la Bible. »

Les procureurs auraient également fait valoir que de nombreuses églises protestantes acceptent le mariage homosexuel et les relations homosexuelles, confirmant ainsi le point de vue de Räsänen.

Comme le CBN Faithwire a rapporté, le sort de Räsänen a commencé le 17 juin 2019, lorsqu’elle a tweeté le texte de Romains 1 : 24-27, qui condamne l’homosexualité comme un péché. Elle a été alarmée par la décision de sa confession, l’Église évangélique luthérienne, de soutenir un événement de la fierté LGBTQ, elle a donc répondu en partageant les Écritures sur son compte X, déclenchant une plainte pénale.

Ensuite, un pamphlet détaillant les points de vue bibliques sur la sexualité qu’elle a écrit il y a près de 20 ans et une interview à la radio l’ont également mise dans une situation délicate sur le plan juridique, aboutissant à un procès l’année dernière. Elle a été acquittée lors de la première bataille juridique avant que le procureur ne fasse appel et elle s’est retrouvée de nouveau devant le tribunal lors de la dernière débâcle juridique.

Lors du dernier procès, Räsänen a déclaré que le procureur avait soutenu qu’elle était autorisée à « croire dans son esprit quoi que ce soit à propos de la Bible, mais qu’il est illégal de l’exprimer extérieurement ».

Le verdict est attendu d’ici fin novembre.

« La peine maximale serait de deux ans de prison, mais le procureur exige une lourde amende – la plus lourde amende prévue par notre loi », a déclaré Räsänen. « La conséquence la plus dangereuse de cette affaire [is the] la censure… parce qu’elle aurait alors de lourdes conséquences sur nos libertés.

L’homme politique, ancien ministre finlandais de l’Intérieur et responsable de la supervision de la police venue l’interroger, a déclaré que la partie la plus choquante du procès était d’être qualifiée de haineuse.

«Bien sûr, c’était très douloureux d’être accusé [of] discours de haine – de haine contre certaines personnes, parce que je pense que ces opinions, ces points de vue, ne naissent pas de la haine, mais de l’amour », a déclaré Räsänen. «Ils sont quelque chose qui vient… de ce qu’est le christianisme classique, de ce qui est enseigné dans le christianisme classique sur l’humanité et la sexualité.»

Räsänen pense que la Bible est à l’épreuve en Finlande, malgré le fait que la liberté de foi et d’expression est inscrite dans la constitution du pays.

Si elle perd, estime-t-elle, cela pourrait se répercuter sur toute la culture finlandaise.

« Si j’étais reconnu coupable, cela marquerait le début de la persécution des chrétiens en Finlande », a déclaré Räsänen. « De nombreux avocats sont d’accord avec moi, et cela aurait alors… des ramifications dans d’autres pays européens. »

Alors que Räsänen attend son verdict, elle a encouragé les chrétiens à considérer son sort comme une source d’inspiration pour se lever et partager leurs points de vue.

« Je prie pour que cela incite les chrétiens à être courageux, à être ouverts sur leur foi et leur culte », a-t-elle déclaré. « [I hope] cela encouragerait également les gens à lire la Bible et, c’est pourquoi je prie pour le réveil de notre société.