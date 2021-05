Comme à la maison ou Open Space? Les entreprises cherchent à réinventer l’espace de travail du futur dans le monde post-pandémique

L’équilibre entre le travail et la vie personnelle, l’attractivité des bureaux dans les grandes villes, la gestion d’équipes hybrides composées de collaborateurs en entreprise et à distance… les enjeux de l’espace de travail du futur sont nombreux. Pour attirer les collaborateurs présents et futurs, les entreprises inventent l’espace de travail du futur. Sera-ce suffisant pour eux de faire appel aux employés après la pandémie ?. La propagation du covid-19 a eu un impact sur l’utilisation des espaces ouverts. Bruyants et propices à l’échange de germes, les bureaux ont été en grande partie abandonnés. Pourtant, après un an à travailler seuls, de nombreux employés veulent retrouver leur espace de travail, sans revenir à une culture de présentéisme compétitif.

Selon une enquête de PwC sur le travail à distance aux États-Unis publiée en janvier, menée auprès de 1 200 employés de bureau, 55% des employés souhaiteraient être à distance trois jours par semaine après la pandémie. Cependant, le désir d’être au bureau est très varié, en fonction de l’âge et de l’expérience, les plus jeunes répondants préférant un horaire à distance d’un jour par semaine ou moins. L’enjeu est de taille pour les entreprises, pour qui les bureaux sont le centre névralgique des idées et des connexions décisionnelles, de proposer une approche réussie ainsi qu’un espace physique attractif. Nous regardons quelques exemples qui nous inspirent.

Poste de travail cinq étoiles

Santa Monica, Californie. L’agence de design Rapt Studio est à l’origine de l’aménagement des bureaux Goop. Ce groupe de beauté, de bien-être, de style de vie et de médias, évalué à 250 millions de dollars, selon le New York Times, est dirigé par l’actrice américaine Gwyneth Paltrow. Le groupe d’architectes et de designers de Rapt a décidé d’imaginer le bureau de demain. Il était déjà responsable de la Google Schoolhouse, un espace d’apprentissage qui appartient au géant de Menlo Park. Le résultat est époustouflant et ressemble à un hôtel haut de gamme.

Accueil ci-dessous, cabine au-dessus

Comme chez Spotify, un espace aux allures de salon accueille les visiteurs au premier étage. Non loin de là, un espace qualifié de salle de réunion, lumineux mais à l’acoustique étouffée par la moquette et les rideaux, rappelle aux visiteurs une grande salle à manger. Plus loin, la cuisine peut accueillir au moins dix personnes. Des matériaux doux et des couleurs neutres ont été utilisés pour imiter le calme et la tranquillité d’une maison. Aux étages supérieurs, les «salles de méditation» proposent des poufs en forme de galets ou des plafonds lumineux pour laisser vagabonder votre esprit.

Des espaces qui reflètent les émotions

« Nous voyons toujours un besoin énorme pour le bureau … Je ne suis pas d’accord pour dire que le bureau est mort. » Sonya Simmonds est responsable de la conception et de la construction chez Spotify. C’est elle qui a annoncé en mars que les 6 550 employés mondiaux du géant du streaming être en mesure de «travailler de n’importe où, ce qui est complet pour que chacun ait la possibilité de choisir n’importe quel endroit où il souhaite travailler»: à la maison, au bureau ou les deux. En février dernier, lors d’une conférence organisée par Dezeen sur la conception des espaces de travail post-covid, Simmons a partagé sa vision: «Je pense que nous devons chercher à créer des espaces qui reflètent le genre de sentiment que nous avons de la maison afin que nous puissions choisir où nous travail. « La responsable a noté que les travailleurs ont pu vivre des moments de confort, ainsi que des périodes de concentration intense, sans être dérangés par des collègues. Pour elle, il serait impossible de revenir à la façon dont il était avant.

Chut, il y a du travail en cours!

Afin de faciliter les bénéfices d’une concentration non perturbée pour ses employés, la firme qui fournit de la musique aux oreilles de 345 millions d’utilisateurs, a fait de l’acoustique sa priorité. La conception sonore a été travaillée pour obtenir une ambiance «comme à la maison», où les bruits sont adoucis par les canapés et les rideaux, sans oublier les «petits coins douillets» où les gens peuvent travailler en toute tranquillité.

Ce sens de la conception sonore est loin d’être anodin. Si l’open space ultra-contemporain est devenu la norme dans les entreprises, il a en fait servi à réduire les interactions entre les humains, les obligeant à s’isoler avec des écouteurs toujours plus sophistiqués. Le neuroscientifique Gaëtan de Lavilléon expliquait dans un article du quotidien français Le Monde d’octobre 2019 que «le traitement du bruit en entreprise et du temps de récupération des salariés par le décloisonnement des espaces de travail est inapproprié».

Reste à savoir si tous ces aménagements spectaculaires réussiront à ramener les salariés dans un hypothétique retour à la normale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici