Comme « 15 jours pour ralentir la propagation? » Fauci conseille à l’Inde de FERMER le pays «  pendant quelques semaines  » au milieu de la flambée record de Covid-19

« Vous pouvez vous arrêter temporairement pour mettre fin au cycle de transmission », Le gourou du coronavirus de Washington a déclaré vendredi dans une interview avec The Indian Express. «L’une des choses à considérer est donc de fermer temporairement. Littéralement, verrouillez-vous pour que vous finissiez par avoir moins de propagation.

Personne n’aime verrouiller le pays. Eh bien, c’est un problème lorsque vous le faites pendant six mois. Mais si vous ne le faites que pendant quelques semaines, vous pourriez avoir un impact significatif sur la dynamique de l’épidémie.

Ce conseil du Fauci, actuellement conseiller médical en chef du président Joe Biden, semble étrangement familier aux conseils qu’il a offerts au président de l’époque, Donald Trump, en tant que tsar Covid-19 de la Maison Blanche, en mars 2020. C’est à ce moment-là que Trump a annoncé la campagne de son administration. de « 15 jours pour ralentir la propagation, » exhortez les Américains à rester chez eux pendant environ deux semaines pour contenir l’épidémie de coronavirus.

L’idée était qu’un bref verrouillage changerait radicalement la trajectoire des infections à Covid-19 et aiderait à écraser la propagation de la pandémie – tout comme le conseil que Fauci donne maintenant à l’Inde. «Avec plusieurs semaines d’action ciblée, nous pouvons inverser la tendance et la renverser rapidement», Trump a dit avec optimisme à l’époque.

À l’époque, les États-Unis avaient signalé environ 4 000 cas de Covid-19. Un an plus tard, Trump était démis de ses fonctions, près de 30 millions d’Américains avaient contracté Covid-19 et 535000 personnes seraient mortes du virus aux États-Unis.

Bien que Trump ait payé un prix politique pour le péage américain de Covid-19, après avoir suivi les conseils politiques de Fauci, le médecin est sorti indemne. En fait, Fauci a été fait un héros de la pandémie par les grands médias et a reçu plusieurs prix, y compris le prix israélien d’un million de dollars pour «Dire la vérité au pouvoir.»

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et l’Inde souffre du pire de la pandémie. Le pays a signalé samedi plus de 400 000 nouveaux cas de Covid-19, un record en une seule journée pour tous les pays, et plus de 3 500 décès. Les chiffres réels peuvent être encore plus élevés, car de nombreux cas et décès ne seraient pas signalés en raison de la pénurie de kits de test, d’oxygène médical et de lits d’hôpitaux.

Fauci a appelé d’autres pays à se joindre aux États-Unis pour aider l’Inde en fournissant de l’oxygène, des médicaments antiviraux et d’autres fournitures nécessaires. Il a déclaré que l’Inde devrait rapidement construire des hôpitaux de campagne et impliquer ses militaires au besoin pour aider à traiter les malades, comparant l’épidémie à une urgence de guerre.

Le Fauci a également recommandé que l’Inde fasse grève des accords avec plusieurs fabricants de vaccins afin qu’elle puisse produire des vaccins dans le pays et augmenter les fournitures nécessaires de toute urgence. Comme plusieurs de ses recommandations, la suggestion de vaccin semble refléter l’ignorance de la situation sur le terrain dans le pays de plus de 1,36 milliard d’habitants.

«Il me semble juste qu’à l’heure actuelle, l’Inde se trouve dans une situation très difficile et désespérée. Je viens de descendre, en préparation de cette interview, j’ai regardé un clip de CNN, » Fauci a noté à un moment donné.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a travaillé pendant des mois pour obtenir la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins Covid-19. Il aurait exhorté Biden lors d’une conversation téléphonique plus tôt cette semaine à aider «Garantir des chaînes d’approvisionnement fluides et ouvertes des matières premières et des intrants nécessaires à la fabrication de vaccins, de médicaments et de produits thérapeutiques.»

