Commandes vocales Google TV Streamer que vous ne connaissez probablement pas

Lorsque vous pensez aux fonctionnalités de recherche vocale sur une télécommande de téléviseur, la principale utilisation qui vous vient probablement à l’esprit est de contourner le processus lent et délicat de taper un titre dans votre barre de recherche.

Avec le Chromecast avec Google TV, vous pouvez faire beaucoup plus que cela. La version Chromecast du Assistant Google combine la commodité des commandes vocales avec la compétence de la fonctionnalité de recherche de Google sur votre écran de télévision.

Ne vous méprenez pas; avoir un Chromecast n’est pas un guichet unique pour obtenir à la fois un Smart TV et un assistant vocal à domicile. Étant donné que vous devez appuyer sur un bouton et parler dans la télécommande, Chromecast manque intrinsèquement de certaines des fonctionnalités “toujours actives” les plus utiles d’un Google Nest Mini ou Google Nest Hub comme l’activation de la commande vocale (“hey Google”), le réglage des minuteries et des alarmes, et un affichage activé par le mouvement.

Mais Chromecast avec Google TV est toujours, de loin, le plus proche que j’ai vu d’un téléviseur intelligent venir à un assistant vocal tout-en-un. Voici quelques-unes de mes commandes vocales préférées que j’ai découvertes.

Capture d’écran par Brian Rosenzweig / Crumpe



Trouvez des émissions de télévision ou des films lorsque vous ne vous souvenez plus de leurs noms

‘Attendez, comment s’appelle ce film de l’Air Force avec Tom Cruise ?’

En combinant la puissante fonctionnalité de recherche de Google avec votre clé de streaming à domicile, vous pouvez utiliser votre assistant Google non seulement pour rechercher vos titres préférés, mais aussi des films dont vous ne vous souviendrez peut-être pas du nom exact.

J’ai essayé de rechercher plusieurs films par intrigue ou rôles principaux, et j’ai été surpris par la fréquence à laquelle Google m’a orienté exactement dans la bonne direction. La recherche de “film sur les chiens et les courses” (The Art of Racing in the Rain), “Anne Hathaway fashion movie” (The Devil Wears Prada) et “Lady Gaga Shallow movie” (A Star Is Born) a tous donné les bons résultats instantanément , avec des options à regarder, des bandes-annonces et même des clips YouTube.

Lire directement des pistes, des albums et des podcasts spécifiques

“Jouer en premier par NPR”

Non seulement vous pouvez lancer des pistes, des albums et des artistes spécifiques sur votre service de streaming musical, mais vous pouvez même lancer votre podcast préféré.

De plus, vous pouvez quitter l’application et continuer à jouer automatiquement votre musique ou votre podcast lorsque vous naviguez sur l’écran d’accueil.

Allumer et éteindre votre téléviseur avec un autre appareil

“Hey Google, éteins la télé”

Celui-ci nécessite que vous disposiez d’au moins un autre appareil dans l’écosystème Google (qui pourrait même être simplement un téléphone avec le Accueil Google app), mais c’est super pratique. Nous avons tous eu ce moment où nous sommes à quelques minutes de nous endormir et nous nous souvenons que nous avons laissé la télévision allumée. Plutôt que de passer par le processus de se lever et de trébucher dans l’obscurité pour trouver votre télécommande, vous pouvez simplement ouvrir l’application Google Home de votre téléphone (ou même simplement activer votre Nest Mini) et lui dire d’éteindre votre écran.

Planifiez une heure d’arrêt de votre téléviseur

“Éteignez la télé dans 5 minutes”

Bien que vous ayez peut-être deviné que vous pouvez utiliser la fonctionnalité de votre télécommande pour contrôler le téléviseur lui-même, il est particulièrement utile que vous puissiez définir des heures d’arrêt de votre téléviseur, soit en définissant une heure spécifique, soit en lui disant de s’éteindre lorsqu’un certain temps est écoulé. en haut. Un bémol : je n’ai pas trouvé de commande vocale pour garder le téléviseur allumé après avoir déjà réglé une heure.

Capture d’écran par Brian Rosenzweig / Crumpe



Affichez Google Photos hyper-spécifiques sur votre téléviseur

“Montrez-moi mes photos de la ligne d’horizon de New York”

Quiconque a utilisé Google Photos au cours des dernières années sait à quel point la plate-forme a réussi à catégoriser vos photos. L’IA de Google peut non seulement détecter (et avec votre aide, nommer) les personnes, mais peut également classer facilement les animaux de compagnie, les événements, la météo, les lieux et plus encore. En essayant Google Photos avec mon Chromecast, j’ai été surpris de voir à quel point je pouvais être précis. “Montrez-moi mes photos du jour de Noël”, “des photos de café de Washington, DC” et même “des photos de moi de 2014” s’affichent toutes facilement sur l’application.

Rembobiner à un moment précis

‘Attendez, rembobinez 10 secondes!’

Le rembobinage peut être fastidieux, surtout lorsque vous regardez un film et que vous devez analyser une heure ou deux de contenu. Le plus souvent, nous utilisons par défaut une fonction de rembobinage intégrée de 30 secondes, même si nous avons vraiment raté la dernière ligne de dialogue. La commande vocale de Google peut vous aider à revenir en arrière d’un nombre spécifique de secondes ou même d’un horodatage donné dans un téléviseur ou un film.

Capture d’écran par Brian Rosenzweig / Crumpe



Obtenez des recommandations non-TV sur votre écran

‘J’ai un peu faim. Quel est le meilleur barbecue coréen près de chez moi ?

D’une part, il semble évident que votre appareil compatible avec la recherche Google peut répondre à des questions au-delà du monde du streaming, mais il est facile d’oublier. Et bien qu’il s’agisse d’une version légèrement plus épurée d’une recherche Google, affichant un carrousel de quelques options seulement, votre Chromecast est tout aussi capable que votre téléphone de vous recommander des restaurants, des bars, des parcs, des magasins locaux et plus encore.