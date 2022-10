Commanders-Bears «Thursday Night Football» cotes, ligne, propagation – Shaw Local

Les Bears de Chicago accueillent les Washington Commanders lors de Thursday Night Football sur Amazon Prime. Le coup d’envoi est prévu à 19h15 depuis le Soldier Field de Chicago.

Le match de cette semaine entre les Bears et les Commanders avait un total d’ouverture de 40 à Césars Sportsbook, qui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports. Le total est maintenant de 38 dans le même magasin, ce qui est en ligne avec le reste du marché. Le jeu est actuellement un pick’em chez Caesars Sportsbook. Moneyline Bears-Commanders : Commandants -110, Bears -110.

Thursday Night Football est un choix au moment d’écrire ces lignes, et il y a une tendance de pari en particulier que vous voudrez lire de Shane Jackson à propos des entraîneurs en chef recrues en difficulté sur Thursday Night Football. L’entraîneur des Bears, Matt Eberflus, en est à sa première année à la tête de Chicago, et il cherchera à renverser cette tendance.

Les Bears (2-3) ont perdu des matchs consécutifs sur la route contre les Giants de New York et les Vikings du Minnesota, tandis que les Commanders sont assis au bas de la NFC East et sont sur une séquence de quatre défaites consécutives.

Les Commanders n’ont pas réussi à couvrir pendant quatre matchs consécutifs.

Les Bears ont joué sous le total lors de sept de leurs 10 derniers matchs au Soldier Field.

Je parie que Shane Jackson de Chicago Sports est enclin à prendre les commandants jeudi. Lisez pourquoi ici.

