Commander une pinte, ce n’est pas réserver un Uber : bientôt nos pubs ressembleront à des parvis de stations-service avec des prix en constante évolution.

J’ai bien examiné les raisons invoquées par la société de pub Stonegate Group pour introduire des tarifs dits dynamiques (en d’autres termes, plus élevés) dans ses pubs aux heures de pointe.

Ils disent qu’il s’agit du coût du personnel supplémentaire du bar et des videurs, du coût du nettoyage, du coût des verres en plastique et, mystérieusement, de « satisfaire et respecter les exigences en matière de licence ».

Certains pubs introduisent une tarification dynamique pendant les périodes de pointe. Crédit : Getty

Curieusement, il n’est dit nulle part qu’il s’agit au moins en partie de soutirer un peu plus d’argent aux parieurs aux heures de pointe, alors que ces parieurs prêtent peut-être un peu moins attention à ce qu’ils paient pour leur alcool.

Il ne peut évidemment pas en être question dans ce cas. Mon erreur.

On pourrait dire que cette tarification dite dynamique est quelque chose que nous acceptons, bien qu’à contrecœur, de la part d’autres entreprises, telles que les compagnies ferroviaires et les compagnies aériennes.

Mais une pinte n’est pas un billet d’avion pour Palma ou un train pour Truro.

Une pinte est une pinte.

Rien ne peut-il plus être simple ?

Nous avons toujours su où nous en étions avec le prix d’une pinte.

Nous savions par exemple que dans les endroits chics, cela coûterait un peu plus cher.

Et que si vous buviez dans la région de Londres, vous auriez souvent besoin d’une deuxième pinte pour surmonter le prix incroyable de la première.

Mais au moins, nous savions que le prix de la chose ne bougeait pas.

Nous n’avons jamais eu à nous demander si le prix de la prochaine pinte allait être plus élevé parce que le pub était devenu un peu plus fréquenté.

Ou que si nous lui donnions encore une minute ou deux, le prix pourrait baisser à mesure que quelques grands groupes partaient.

C’est quoi cette folie ?

Nous avons suffisamment de soucis sans avoir à prendre en compte ces variables.

Et c’est bien sûr là toute la beauté de leur point de vue : nous ne le remarquerons pas, nous allons donc simplement payer.

Je ne sais pas où finit cette absurdité.

Je vois un avenir dystopique dans lequel des écrans derrière le bar affichent en direct les prix des bières proposées, comme les cours des actions en bourse ou les cotes des paris chez les bookmakers.

« Rapide! » quelqu’un criera : « Stella est tombée à 4,90 £. »

Et une foule de parieurs se pressera au bar, auquel cas, bien sûr, une tarification dynamique entrera en jeu et la Stella remontera au-delà de la barre des cinq livres.

Bientôt, les pubs ressembleront à des stations-service avec des enseignes lumineuses à l’extérieur.

Au lieu des prix du sans plomb et du diesel, nous aurons les prix actuels du bitter et de la bière blonde qui, contrairement à l’essence et au diesel, pourraient bien avoir changé au moment où vous entrez et arrivez au bar.

OK, je viens de me rappeler : Uber propose ce qu’ils appellent une hausse des prix lorsque la demande pour un taxi est, prétendent-ils, élevée.

Mais encore une fois, une course en taxi n’est pas votre boisson préférée.

D’une part, Uber vous prévient au moins que les prix augmentent avant de réserver.

Oui, les pubs de Stonegate peuvent laisser des panneaux disséminés partout, mais, pour être vraiment justes, ils doivent souligner que les prix sont temporairement plus élevés au point de vente, et même au point d’entrée du pub.

Une affaire délicate

Auparavant, le travail du videur consistait à vous examiner de haut en bas pour déterminer si vous alliez causer des ennuis.

Mais il faudra désormais qu’ils disent : « Juste avant d’entrer monsieur, puis-je vous préciser que les prix dans cet établissement sont actuellement en forte hausse ?

« Je ne peux vous laisser entrer que si vous confirmez que vous êtes à l’aise avec cela. »

Si vous pouvez penser au-delà de toute cette folie, il y a ici un point sérieux.

D’une certaine manière, il devient plus facile d’être un consommateur averti : Internet vous permet de comparer les prix de toutes sortes de choses en un instant.

Mais plus cela devient simple à cet égard, plus cela devient complexe dans d’autres.

Essayer de comparer les prix et les tarifs du gaz et de l’électricité peut être déroutant. Les contrats de téléphonie mobile aussi.

Et ne me lancez pas dans les détails des polices d’assurance.

Comparer les prix des supermarchés est une affaire délicate, et même évaluer le coût d’articles similaires en vente dans le même supermarché n’est pas simple.

Certains sont exprimés au kg, d’autres aux 100g.

Aide! Je ai besoin d’un verre. Oh, attends, je ne suis même pas sûr de ce que ça va me coûter de plus.

Oscar Wilde écrivait il y a 130 ans : « De nos jours, les gens connaissent le prix de tout et la valeur de rien. »

J’ai des nouvelles pour le vieil Oscar : les choses sont encore pires maintenant.

Ce n’est pas seulement que nous ne connaissons pas la valeur de quoi que ce soit – d’ici peu, nous ne connaîtrons plus non plus le prix de quoi que ce soit.

S’ils peuvent faire changer le prix d’une pinte sous nos yeux, tout le reste est sûrement aussi à gagner.