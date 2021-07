Commander des pintes au bar pour revenir dans deux semaines, Boris Johnson révélera aujourd’hui

Les BUVEURS seront de retour au bar pour commander des pintes dans DEUX semaines, déclarera Boris Johnson aujourd’hui.

Le Premier ministre s’adressera à la nation cet après-midi pour exposer ses plans pour la Journée de la liberté – fixée au 19 juillet – qui verra les masques devenir volontaires dans presque tous les contextes et la fin du service à table détesté uniquement dans les pubs et les bars.

Le service à table devrait être supprimé dans les pubs, annoncera Boris Johnson aujourd’hui Crédit : AFP

Le Premier ministre – vu quitter Downing Street ce matin – s’adressera au pays cet après-midi sur les plans de la Journée de la liberté le 19 juillet Crédit : LNP

La vie « reviendra à la normalité dans la mesure du possible » avec la règle d’un mètre plus la distanciation sociale levée afin que les parieurs puissent se mélanger et se lever à nouveau et n’auront pas besoin de scanner le QR pour entrer dans les lieux.

Et les règles disant aux gens d’éviter le bureau s’ils le peuvent seront modifiées pour permettre aux entreprises de choisir comment et où les gens travaillent à partir du 19 juillet.

Les boîtes de nuit obtiendront le feu vert pour rouvrir sans masques, bien que les Britanniques soient invités à les porter dans des espaces clos comme les bus et les trains – mais seulement s’ils le souhaitent – ​​sans amende pour refus.

Demain, le gouvernement publiera enfin son examen tant attendu sur la distanciation sociale et les passeports vaccinaux – l’utilisation domestique généralisée devant être rejetée.

BOOST POUR LES BOOZEURS

Des événements de masse en plein air comme des stades pleins et des festivals devraient également avoir le feu vert, mais avec certains éléments de test ou une demande de preuve de vaccination autorisés.

Mais les plans pour que les Britanniques à double piqûre n’aient plus à s’isoler après avoir été en contact avec une victime de Covid et des tests de masse pour remplacer les bulles qui voient des milliers d’écoliers renvoyés chez eux chaque semaine ne seront PAS annoncés demain.

Une décision finale sur le remplacement de ces deux mesures pourrait prendre quelques jours sous réserve de l’approbation du Cabinet.

Et The Sun comprend que les règles de voyage pour les personnes entièrement vaccinées pour visiter les pays de la liste Amber sans avoir besoin de mettre en quarantaine devraient également être mises à jour plus tard dans la semaine.

Nous allons maintenant entrer dans une période où il n’y aura pas de restrictions légales, l’état ne vous dira pas quoi faire Secrétaire des communautés Robert Jenrick

La Journée de la liberté aura lieu le 19 juillet, sous réserve d’un examen final dans sept jours – même si les cas continuent d’augmenter.

Hier, 24 258 autres cas positifs ont été confirmés – mais seulement 15 décès ont été signalés en baisse de près de 2% semaine après semaine.

Les hospitalisations ont augmenté de 24%, avec 1 953 admis souffrant de la maladie au cours des sept derniers jours.

Mais avec l’arrivée du nouveau secrétaire à la Santé optimiste, Sajid Javid – qui a déclaré dimanche que la levée du verrouillage aidera en fait les Britanniques souffrants à être en meilleure santé et à stimuler l’économie – Boris Johnson a remporté sa bataille contre les opposants du Cabinet et les docs trop prudents à pousser pour une approche « maximaliste » pour lever le verrouillage lorsque le jour de la liberté arrive.

Hier, le haut ministre du Cabinet, Robert Jenrick, a déclaré que les données semblaient « très prometteuses » pour un 19 juillet, et le haut patron du NHS, Stephen Powis, a convenu que le vaccin avait « affaibli » le lien entre les cas de Covid et les décès.

Les Britanniques pourront commander des pintes au bar au lieu de compter sur le service à table car les règles sont modifiées Crédit : AFP

Les parieurs seront autorisés à commander des pintes au bar à partir du 19 juillet, le PM devrait annoncer aujourd’hui Crédit : Rex

M. Jenrick a confirmé la bonne nouvelle de la Journée de la liberté, déclarant dans des interviews télévisées: « Nous allons maintenant entrer dans une période où il n’y aura pas de restrictions légales, l’État ne vous dira pas quoi faire ».

Il a ajouté: « Vous voudrez exercer un degré de responsabilité et de jugement personnels – différentes personnes arriveront à des conclusions différentes sur des choses comme les masques, par exemple ».

Le Premier ministre devrait déclarer : « Grâce au déploiement réussi de notre programme de vaccination, nous progressons prudemment dans notre feuille de route. Aujourd’hui, nous allons expliquer comment nous pouvons restaurer les libertés des personnes lorsque nous atteignons l’étape 4.

Mais M. Johnson avertira la nation que les cas continueront d’augmenter et que les hospitalisations et les décès augmenteront dans les semaines et les mois à venir – mais le moment est venu de vivre avec le virus comme la grippe alors que le jab a réduit les maladies graves et les décès dus à Covid.

PM : PANDÉMIE « PAS FINI »

Il ajoutera : « Je dois souligner que la pandémie n’est pas terminée et que les cas continueront d’augmenter au cours des prochaines semaines.

« Alors que nous commençons à apprendre à vivre avec ce virus, nous devons tous continuer à gérer soigneusement les risques de Covid et faire preuve de jugement dans notre vie. »

Alors que 20 000 personnes meurent chaque année de la grippe, le PM sera probablement confronté à un barrage de questions sur ce qu’il pense être un nombre acceptable de décès annuels de Covid.

M. Johnson fait également face à une action d’arrière-garde de la part des médecins qui souhaitent que le port du masque se poursuive pendant des mois encore.

Les parieurs n’auront plus à scanner un code QR lorsqu’ils sortiront au pub

Le port obligatoire du masque devrait également être supprimé dans le cadre des nouveaux plans Crédit : PA

Le professeur Adam Finn, du Comité mixte du gouvernement sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré que le port du masque est extrêmement précieux dans certaines circonstances et qu’il ne prévoit pas d’abandonner ses masques ce mois-ci.

Il a déclaré à Sky News: « Eh bien sur le plan personnel, je continuerai certainement à porter un masque si j’ai des symptômes ou si je suis dans un espace clos avec beaucoup d’autres personnes pendant une période prolongée, indéfiniment dans fait. »

« Je pense donc que le port du masque est évidemment quelque chose que nous avons appris qu’il est extrêmement utile de le faire dans certaines circonstances. Cela ne signifie pas que je porterai un masque tout le temps, mais cela signifie que je le ferai de temps en temps. »

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS England, a déclaré qu’il pensait que les gens seraient naturellement plus prudents et pourraient continuer à porter des masques faciaux par choix.

Il a déclaré à Andrew Marr: « Je pense que certaines personnes choisiront d’être plus prudentes. Certaines personnes peuvent choisir de porter des masques faciaux dans des circonstances particulières, telles que des environnements surpeuplés, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Ces habitudes pour réduire les infections sont une bonne chose chose à garder. »

Cependant, les plans de rappel – avec les plus vulnérables recevant un troisième vaccin contre la grippe en plus de leur vaccin contre la grippe – devraient permettre le pire retour de Covid au cours des mois d’hiver,

Le scientifique de SAGE, le Dr Mike Tildesley, a déclaré qu’il était « prudemment optimiste » qu’un retour généralisé aux restrictions ne serait pas nécessaire: « J’espère que nous serons bien préparés pour aller de l’avant et nous n’aurons besoin d’aucune sorte de restrictions à mettre en place car nous passer à l’automne et à l’hiver. »

Il a ajouté: « J’espère que lorsque nous passerons à l’automne, nous pourrons commencer à avoir un peu plus de ce que j’appelle la relation grippale avec Covid. »