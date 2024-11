Commandants contre géants – Semaine 9

Au cours de la semaine 9, Austin Ekeler dispose d’un accessoire de joueur de 22,5 verges au sol alors que les Commanders de Washington affrontent les Giants de New York dimanche à 13 h HE. Cette confrontation se déroule-t-elle suffisamment bien pour que les commandants reviennent éclipser ce total ? Nous analysons les cotes et les statistiques ci-dessous. Les statistiques récentes d’Ekeler incluent 20 courses pour 90 verges et aucun touché, avec une moyenne de 4,5 verges par course. Dans le jeu de passes, il a réussi huit attrapés sur 10 cibles pour 56 verges. Combien de verges au sol Austin Ekeler aura-t-il contre les Giants ? Cotes de la Ligue nationale de football grâce à PariMGM. Cotes mises à jour dimanche à 11 h 10 HE. Pour une liste complète des cotes des paris sportifs, accédez USA TODAY Centre de cotes des scores des paris sportifs. Accessoire Rushing Yards : Plus de 22,5 (-110) Ekeler a totalisé 240 verges en 39 courses (34,3 verges par match), avec un touché.

Ekeler totalise en moyenne 34,3 verges au sol, soit 11,8 de plus que le plus/moins de dimanche.

Dans quatre des sept matchs (57,1 %), il a parcouru plus de 22,5 verges.

Ekeler a amélioré sa moyenne de verges au sol au cours de la saison (25,8) de 8,5 verges. Tous les accessoires Austin Ekeler Rush Yds Plus/Moins Rush Yds Over Paiement Rec. Yds Plus/Moins Rec. Yds de plus que le paiement Cotes TD à tout moment 22,5 -110 16,5 -115 +125

Gannett peut gagner des revenus auprès des opérateurs de paris sportifs grâce aux références du public vers les services de paris. Les opérateurs de paris sportifs n'ont aucune influence sur ces revenus et ne dépendent en aucune manière de ou liés aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Des conditions s'appliquent, consultez le site de l'opérateur pour connaître les conditions générales. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez un problème de jeu, de l'aide est disponible. Appelez le Conseil national sur le jeu problématique 24h/24 et 7j/7 au 1-800-GAMBLER (NJ, OH), 1-800-522-4700 (CO), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-9- AVEC-IT (IN). Il faut avoir 21 ans ou plus pour jouer. Les paris sportifs et les jeux de hasard ne sont pas légaux partout. Assurez-vous de respecter les lois applicables là où vous résidez.

