Commandant poignardé lors de manifestations en Iran contre la mort d’une femme | Nouvelles du monde

Un commandant d’une force paramilitaire pro-gouvernementale a été tué lors des manifestations à Téhéran depuis la mort de Mahsa Amini.

L’homme dirigeait une branche locale de Basij, une aile paramilitaire du Corps des gardiens de la révolution islamique chargée de réprimer la dissidence, et a été poignardé à mort mercredi dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays.

Un autre membre du Basij, Abdolhossein Mojaddami, a été abattu par “des émeutiers et des gangs”, selon les agences de presse locales.

Les manifestations ont commencé après la mort de Mme Amini, 22 ans, qui a été arrêtée vendredi à Téhéran par la police des mœurs qui a déclaré qu’elle enfreignait les codes vestimentaires stricts pour les femmes. Elle est décédée trois jours plus tard.

La police a déclaré qu’elle avait eu une crise cardiaque et avait été transportée à l’hôpital, mais son père a déclaré qu’elle n’avait aucun problème de santé et a blâmé la police pour sa mort.

Il a été rapporté qu’elle a été frappée avec des matraques et qu’elle a subi une lésion cérébrale.

Lors de manifestations à travers le pays – et dans les consulats iraniens à l’étranger – des femmes ont brûlé leur hijab et coupé leurs cheveux. Jeudi, des postes de police et des véhicules ont été incendiés lors de manifestations.

Image:

Téhéran était au centre des manifestations, mais elles se sont propagées à travers le pays et aux consulats iraniens à l’étranger



Plusieurs autres personnes, dont un garçon de 16 ans et un «assistant de police», ont également été tuées depuis le début des manifestations.

Le gouvernement iranien a déclaré qu’il enquêterait sur la mort de Mme Amini.