“Comité Kangourou”: Liz Truss rejette les appels pour discuter de la crise du coût de la vie avec Rishi Sunak et Boris Johnson

Liz Truss a rejeté les appels à se réunir avec Boris Johnson et l’ancien chancelier Rishi Sunak pour discuter de la crise du coût de la vie et convenir d’un programme de soutien avant la fin de la course à la direction des conservateurs.

Le décrivant comme “constitutionnellement, profondément indésirable” et un “comité kangourou”, la favorite pour remplacer M. Johnson a déclaré qu’elle se concentrait sur son travail de secrétaire aux Affaires étrangères.

Cela vient après que Tony Danker, le directeur de la Confédération de l’industrie britannique (CBI), a déclaré que le Premier ministre sortant et les deux candidats en lice pour le remplacer devraient se réunir pour discuter d’un soutien accru aux ménages.

Il a déclaré qu’ils devraient “convenir d’un engagement commun pour soutenir les gens et aider à apaiser les craintes”, alors que les experts ont averti que les factures d’énergie pourraient atteindre 3 500 £ dévastatrices à partir d’octobre et 4 000 £ au printemps.

L’ancien Premier ministre travailliste Gordon Brown a également lancé lundi un appel similaire pour un terrain d’entente entre les candidats.

Mais s’exprimant à Darlington lors d’un événement pour les membres conservateurs, Mme Truss a déclaré: «Tout d’abord, je suis ministre des Affaires étrangères et je concentre mon énergie sur le traitement des problèmes de politique étrangère très graves auxquels nous sommes confrontés.

«Nous avons un chancelier, Nadhim Zahawi, nous avons un Premier ministre, qui occupent ces postes jusqu’en septembre, et je pense qu’il sera constitutionnellement profondément indésirable d’essayer de les annuler avec une sorte de comité composé de ces CBI, moi et Rishi Sunak.

Elle a poursuivi : « Nadhim Zahawi… est un gars fantastique. Boris Johnson a fait un excellent travail en tant que Premier ministre, en livrant le Brexit, en livrant le vaccin Covid, en tenant tête à Poutine.

«Ce sont des gens capables, capables de prendre ces décisions. Ce comité kangourou que vous proposez semble bizarre ».

M. Sunak, cependant, a déclaré qu’il serait heureux de se retrouver dans une pièce avec sa rivale Mme Truss et le Premier ministre sortant pour parler du soutien futur au milieu des avertissements concernant le coût des factures d’énergie.

Mais il a ajouté : « Si vous voulez seulement aider ces gens avec des réductions d’impôts, j’ai du mal à voir comment c’est possible.

«Nous pouvons donc entrer dans une pièce autant que vous voulez, mais en fin de compte, cette politique ne fonctionnera pas. Donc si vous pouvez amener Liz à changer d’avis là-dessus quand elle vous parlera, je serais très heureuse d’entrer dans la salle et nous pourrons régler cela ».

S’exprimant lors d’une réception n ° 10 plus tôt mardi, M. Johnson a déclaré qu’il était “certain” que celui qui remportera l’élection à la direction des conservateurs le 5 septembre voudra faire des annonces sur la manière dont il “aidera davantage les gens” qui ont du mal à s’en sortir.

Il a ajouté qu’il est “absolument confiant” que son successeur aura également “la puissance de feu fiscale et la marge de manœuvre pour continuer à s’occuper du peuple”.