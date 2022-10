Comité du district scolaire 303 de St. Charles examinant les conclusions de la vérification de l’équité – Section locale de Shaw

Un comité du district scolaire 303 de St. Charles examine les conclusions d’un audit sur l’équité qui a été effectué pour mieux comprendre où se situent les inégalités dans le district.

Un comité de surintendants dirigé par Christine Igoe, surintendante adjointe des services éducatifs du district, élaborera un plan d’action basé sur les conclusions de l’audit. Au cours de la réunion du conseil scolaire St. Charles du 11 octobre, Igoe a informé les membres du conseil des efforts du comité.

Le comité a tenu sa première réunion le 28 septembre. Comme Igor l’a raconté aux membres du conseil scolaire, le comité approfondit l’audit “afin que nous puissions comprendre ce qu’il y a dans cet audit d’équité, quelles sont les forces qui sont ressorties de cet audit et quelles sont certaines des opportunités qui ont été identifiés. »

Le comité examine également les plans d’équité de trois districts scolaires – Elgin Area School District U46, Naperville Community Unit School District 203 et Wheeling Community Consolidated School District 21. Igor a déclaré que les membres du comité parleront de ce qu’ils ont aimé et n’ont pas aimé sur chaque plan.

À partir de l’année scolaire 2022-2023, chaque district scolaire de l’Illinois est chargé d’afficher publiquement ses progrès vers l’équité sur son bulletin scolaire en utilisant un continuum élaboré par l’Illinois State Board of Education.

Les conclusions de l’audit montrent que les écarts de réussite se situent en fonction des caractéristiques démographiques «en particulier les étudiants hispaniques et noirs / afro-américains et le statut socio-économique du district qui reflètent les tendances nationales», Igor et Tracy Taylor, directeur de la diversité du district. , l’équité et l’inclusion, a déclaré.

Une autre découverte est que les scores de l’Illinois Assessment of Readiness et du Scholastic Assessment Test indiquent un écart de réussite selon le sexe, les femmes surpassant considérablement les hommes en anglais et les hommes en mathématiques.

Igor et Taylor ont déclaré qu’en général, les familles ont déclaré se sentir incluses, accueillies et valorisées dans la plupart des écoles du district.

“Cependant, il y a eu des rapports de micro-agressions et de comportements irrespectueux signalés dans des groupes raciaux/ethniques qui doivent être traités”, ont-ils déclaré. “Les données recueillies suggèrent un désir important de tous les groupes d’intérêt pour un système plus équitable.”

L’une des recommandations de l’audit concerne le développement professionnel de tout le personnel afin d’accroître la compréhension des cultures, de la langue, de la sensibilité raciale, des besoins sociaux/émotionnels, du bien-être mental et de l’identification du genre.

Une autre recommandation est que le district embauche et maintienne un personnel plus diversifié en termes d’ethnie, de race et de sexe.

En juin 2021, les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité pour suspendre la formation Deep Equity jusqu’à la fin d’un audit d’équité. En mars 2021, les membres du conseil d’administration ont voté par 4 contre 3 pour utiliser Deep Equity – un programme de développement professionnel de la société Corwin basée en Californie – pour offrir un apprentissage professionnel au personnel sur la diversité, l’équité et l’inclusion.

Cette décision fait suite à trois heures de commentaires des partisans et des adversaires du programme Deep Equity. Les membres du conseil scolaire ont également décidé que le district, en utilisant différents supports, poursuivrait la formation après avoir terminé une vérification de l’équité.

En décembre 2021, les membres du conseil d’administration ont voté à l’unanimité pour embaucher le groupe à but non lucratif Consortium for Educational Change basé à Chicago – maintenant connu sous le nom de Catalyst for Educational Change – pour un coût de 44 850 $. Le personnel avait recommandé d’embaucher l’entreprise pour faire l’audit des capitaux propres.

Dans le cadre de la vérification, le groupe a administré des sondages et organisé des groupes de discussion. Le CEC a organisé 51 groupes de discussion avec 292 participants, dont des dirigeants de district, des parents, des élèves et du personnel. De plus, les élèves, le personnel et les familles ont répondu aux questionnaires de la communauté scolaire.