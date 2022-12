Comité du 6 janvier pour faire des renvois criminels sur la base des preuves recueillies lors des audiences

Le comité de la Chambre des États-Unis chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis fera des renvois criminels au ministère de la Justice alors qu’il conclut son enquête et envisage de publier un rapport final d’ici la fin de l’année, a déclaré mardi le président du panel.

Le représentant Bennie Thompson a déclaré aux journalistes que le comité avait décidé d’émettre les renvois recommandant des poursuites pénales, mais n’a pas révélé qui seront les cibles ni si l’ancien président américain Donald Trump en fera partie.

“À ce stade, il y aura un document séparé venant de moi au DOJ”, a déclaré Thompson aux journalistes au Capitole.

La décision d’émettre des renvois n’est pas inattendue. La représentante Liz Cheney, vice-présidente du comité, a fait allusion pendant des mois à l’envoi au ministère de la Justice de renvois criminels sur la base des nombreuses preuves que le panel de neuf membres a rassemblées depuis sa création.

Thompson a déclaré que le comité se réunirait plus tard mardi pour discuter des détails.

La vice-présidente du comité, Liz Cheney, prend la parole, flanquée du président Bennie Thompson, à gauche, et du représentant Adam Kinzinger. Thompson a refusé de nommer qui était inclus dans les renvois. Il appartiendra au ministère de la Justice de porter des accusations. (J. Scott Applewhite/Associated Press)

Plusieurs membres du cercle Trump assignés à comparaître, Bannon inculpé

“Le comité a déterminé que les renvois à des entités extérieures devraient être considérés comme la dernière partie de son travail”, a déclaré un porte-parole du comité restreint à l’Associated Press. “Le comité prendra des décisions sur les détails dans les jours à venir.”

Alors que le Congrès peut envoyer des renvois criminels au ministère de la Justice, il appartient en dernier ressort aux procureurs fédéraux de poursuivre ou non les poursuites.

Au cours de la dernière année, le comité a renvoyé plusieurs membres du cercle restreint de Trump à l’agence pour avoir refusé de se conformer aux assignations à comparaître du Congrès. Jusqu’à présent, une seule accusation d’outrage au Congrès, contre Steven Bannon, s’est transformée en acte d’accusation.

Le panel – composé de sept démocrates et de deux républicains – a cherché à créer le dossier le plus complet de ce que les législateurs ont appelé la « trahison stupéfiante » de Trump de son serment d’office et la tentative sans précédent de ses partisans d’empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden.

Les officiers du Capitole honorés

Mardi également, la Chambre a remis des médailles d’or du Congrès aux responsables de l’application des lois qui ont défendu le Capitole le 6 janvier 2021.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a ouvert une cérémonie émouvante dans la majestueuse rotonde du Capitole, qui a été envahie ce jour-là. Elle a félicité les officiers pour “avoir répondu avec courage à l’appel pour défendre notre démocratie dans l’une des heures les plus sombres de la nation”.

L’officier de police du Capitole des États-Unis, Eugene Goodman, qui a attiré les émeutiers loin des sénateurs le 6 janvier 2021, s’entretient avec des collègues après une cérémonie de remise de la médaille d’or du Congrès mardi. (Carolyn Kaster/Associated Press)

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré: “Merci de nous soutenir. Merci d’avoir sauvé notre pays. Merci d’être non seulement nos amis, mais aussi nos héros.”

Mais montrant les retombées politiques et émotionnelles brutes de l’insurrection et de ses conséquences, les représentants de l’un des récipiendaires de la médaille – la famille de l’officier décédé Brian Sicknick – ont refusé de serrer la main des dirigeants républicains, snobant la paume tendue de McConnell.

Les policiers applaudissent lors de la cérémonie de remise des médailles de mardi. (Alex Brandon/Associated Press)

Le comité a construit son dossier contre l’ancien président au cours d’une série d’audiences publiques qui ont commencé début juin et ont inclus des témoignages en direct et vidéo de membres de la famille de Trump, de ses collaborateurs de la Maison Blanche et d’autres alliés. À la fin de la dernière audience, le comité a voté à l’unanimité pour assigner Trump à comparaître pour son témoignage sous serment ainsi que des documents. En réponse, Trump a déposé une plainte contre le panel.

Le comité restreint devant se dissoudre à la fin de l’année, les législateurs ne semblent pas se battre pour obtenir le témoignage de Trump. Mais son renvoi criminel, comme Cheney et d’autres l’ont suggéré, pourrait s’avérer être un argument de clôture beaucoup plus puissant.

Trump fait face à des défis juridiques plus graves au large de Capitol Hill, notamment l’enquête Mar-a-Lago axée sur la mauvaise gestion potentielle de documents top secrets.