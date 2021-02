Comité de la FDA pour examiner le vaccin Johnson & Johnson; Joe Biden appelle à l’unité avec les gouverneurs des États. Dernières mises à jour du COVID-19.

Un comité consultatif de la Food and Drug Administration tiendra vendredi une réunion d’une journée entière pour examiner les données sur le vaccin candidat de Johnson & Johnson et devrait donner un coup de pouce au vaccin, ce qui conduira à une autorisation attendue de la FDA pour le vaccin chez les adultes. les prochains jours. Un rapport de la FDA publié mercredi matin l’a jugé sûr et efficace.

Johnson & Johnson a accepté de fournir 100 millions de doses de son vaccin aux États-Unis d’ici juin, dont 20 millions d’ici la fin mars. Ces doses s’ajouteront aux 300 millions de doses que Pfizer-BioNTech et Moderna ont chacune promis de livrer d’ici la fin du mois de juillet.

Le vaccin s’est avéré efficace à 72% dans un essai américain dans lequel tous les groupes ethniques, raciaux et d’âge en bénéficiaient à peu près de la même manière, et s’est avéré efficace à 85% pour prévenir la maladie la plus grave.

Pendant ce temps, Pfizer-BioNTech commencera à tester un rappel pour lutter contre les variantes du COVID-19, ont annoncé jeudi les sociétés. L’annonce est intervenue un jour après qu’une nouvelle recherche publiée dans le New England Journal of Medicine a confirmé que deux doses du vaccin Pfizer-BioNTech réduisaient de 94% les cas de COVID-19 symptomatiques dans tous les groupes d’âge.

Et le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a averti les gens de ne pas tarder à obtenir le vaccin Johnson & Johnson s’il devenait bientôt disponible en attendant les injections légèrement plus efficaces de Pfizer ou Moderna. Fauci a également déclaré à NBC News qu’un troisième vaccin devenant disponible «n’est rien d’autre qu’une bonne nouvelle».

Également dans l’actualité:

►La Food and Drug Administration permettra au vaccin COVID-19 de Pfizer d’être expédié et stocké dans des congélateurs couramment trouvés dans les pharmacies plutôt que dans les congélateurs ultra-froids initialement requis après que les données de la société ont montré que le vaccin reste stable jusqu’à deux semaines en standard températures du congélateur. La décision de jeudi facilitera la distribution et l’administration du vaccin.

►Gov. Kate Brown a prolongé jeudi la déclaration d’état d’urgence de l’Oregon jusqu’au 2 mai, car les cas confirmés de COVID-19 continuent de chuter dans l’État, mais se comptent toujours par centaines chaque jour.

►Après six semaines consécutives de baisse des nouvelles infections au COVID-19 à travers les États-Unis, les cas quotidiens ont commencé à plafonner dans de nombreux États, mais les hospitalisations et les décès continuent de baisser, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

►L’Organisation mondiale de la santé a rapporté jeudi que les taux de cas en Europe avaient été réduits de moitié par rapport à leur pic hivernal.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 508 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 112,9 millions de cas et 2,5 millions de décès. Plus de 91,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 68,2 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Chirurgie d’un enfant, remboursement d’un prêt, factures d’électricité: nous avons demandé aux Américains comment ils allaient dépenser 1 400 $ de chèques de relance. C’est ce qu’ils ont dit.

« Nous devons lutter ensemble contre cela », a déclaré Joe Biden aux gouverneurs des États

Lorsque le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, s’est heurté à Donald Trump l’année dernière à propos de la gestion par l’administration précédente de la pandémie de coronavirus, le président de l’époque a qualifié Inslee de serpent.

«J’en suis peut-être encore un», a déclaré jeudi le gouverneur avec un petit rire lorsqu’on lui a demandé comment les choses avaient changé sous le président Joe Biden. « Mais je suis un serpent bien entretenu. »

Lors de la réunion d’hiver de l’Association nationale des gouverneurs, qui s’est tenue pratiquement jeudi, Biden a appelé les États les «laboratoires de la démocratie» en signe d’indépendance. Mais il a souligné qu’une approche nationale est nécessaire sur la pandémie et d’autres questions parce que « beaucoup de nos défis ne s’arrêtent pas à notre frontière de nos États. »

« Nous devons lutter ensemble comme un seul », a déclaré Biden aux gouverneurs.

– Maureen Groppe et Courtney Subramanian

Une « pandémie massive d’adolescents malades mentaux » imputée au COVID-19

Le Dr Brian Alverson, directeur de la division de médecine hospitalière pédiatrique de l’hôpital pour enfants Hasbro de Rhode Island, a déclaré avoir été témoin de ce qu’il a décrit au Providence Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, comme «une pandémie massive d’adolescents souffrant de troubles mentaux». beaucoup d’entre eux ont admis à Hasbro Children’s.

Le Journal de l’American Academy of Child & Adolescent Psychiatry a publié des articles sur le phénomène national découlant en partie de l’isolement social et de la solitude.

«Et quand je dis massif, je ne veux pas sous-estimer cela», a déclaré Alverson. Un vendredi récent, «quand j’ai regardé le recensement de l’hôpital, les trois quarts de l’hôpital étaient des adolescents qui voulaient se blesser à cause d’une maladie mentale».

– G. Wayne Miller, The Providence Journal

Le Dr Anthony Fauci vise à répondre aux questions sur les « long-courriers COVID »

Le gouvernement américain lance une initiative nationale pour étudier les patients atteints de COVID-19 qui souffrent de symptômes résiduels des mois après la guérison, communément appelés «long-courriers COVID», a déclaré le Dr Anthony Fauci lors d’un briefing de la Maison Blanche mercredi.

Le principal expert des maladies infectieuses du pays a également révélé un nom scientifique pour le nouveau syndrome – les séquelles post-aiguës du SRAS-CoV-2 (PASC) – légitimant davantage la population souffrante.

« (Il y a) beaucoup de questions importantes qui sont maintenant sans réponse et que nous espérons avec cette série d’initiatives auxquelles nous répondrons en fin de compte », a déclaré Fauci.

L’annonce intervient après qu’une étude publiée la semaine dernière dans JAMA Network Open a révélé qu’environ 30% des patients atteints de COVID-19 ont signalé des symptômes persistants jusqu’à 9 mois après la maladie.

– Adrianna Rodriguez

Contribuant: Karen Weintraub, USA TODAY; The Associated Press