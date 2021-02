Coming 2 America: Eddie Murphy sur la suite de la comédie qu’il n’avait jamais prévu de faire | Actualités Ents & Arts

Cela fait plus de 30 ans que Coming To America est sorti dans les cinémas.

Alors que le film de 1988 a été critiqué par la critique à sa sortie, il a été aimé par le public et est devenu un succès au box-office – puis un classique culte – apparaissant sur la liste des films incontournables de nombreuses personnes.

Maintenant, une suite – Coming 2 America – est sur le point de sortir, mais la star et le créateur du film, Eddie Murphy, dit que c’est quelque chose auquel il ne s’attendait pas.

Les garçons sont de retour – Murphy (R) avec Arsenio Hall comme Semmi. Photo: Amazon Studios



L’homme de 59 ans a déclaré à Sky News: « Je ne pensais absolument pas à faire une suite à ce film parce que l’histoire s’est terminée et qu’ils ont vécu heureux pour toujours, c’était la fin et nous avons continué notre vie.

«Mais ensuite Coming To America, de tous les films que j’ai réalisés au cours des 40 dernières années, Coming To America est le seul qui est devenu comme un film culte.

« Ils montrent tellement Coming To America à la télévision, c’est toujours à la télévision, et les petites lignes du film sont devenues des slogans et la chute de micro que Randy Watson a faite qui est devenue comme ça – les gens laissent tomber le micro, puis [people] a commencé à s’habiller comme des personnages à Halloween, et VH1 a montré Venir en Amérique 24 heures d’affilée à Noël. «

Murphy dit qu’il est devenu clair pour lui qu’il y avait un appétit pour plus de l’histoire: « Le film est devenu comme ce film culte et c’est là que j’ai eu l’idée.

« Donc, 25 ans plus tard, c’était comme, wow, si nous pouvions trouver un moyen de relier ces points, nous pourrions [make a] En venant en Amérique, il y a des gens qui iraient le voir. «

La suite voit le personnage de Murphy du premier film, Prince Akeem Joffer, sur le point de devenir le roi de Zamunda lorsqu’il découvre qu’il a un fils en Amérique, alors retourne au pays avec son meilleur ami Semmi, joué par Arsenio Hall.

Murphy avec Shari Headley comme Lisa. Photo: Amazon Studios



Malgré la popularité du film original et l’inévitable anticipation de son suivi, Murphy a déclaré qu’il ne ressentait aucune pression avant sa sortie.

Il a expliqué: «Vous ressentez une pression quand il n’y a pas d’anticipation.

«J’ai ressenti de la pression juste avant la sortie de Pluto Nash, pas ce film – quand ils veulent voir le film, c’est une bonne chose, ce n’est pas du tout de pression.

«Et il n’y avait aucune pression pour faire le film parce que nous avons travaillé sur le scénario pendant si longtemps, c’est comme si nous l’avions sur papier avant de le commencer, donc je n’ai jamais ressenti de pression ou quoi que ce soit tout au long de la production ou de la post-production, ou pendant nous avons attendu la sortie du film.

« Ce que je ressens plus que tout, c’est que j’ai hâte que les gens le voient parce que je suis tellement fier de la tournure du film. »

James Earl Jones joue le père de Murphy, le roi Jaffe Joffer. Photo: Amazon Studios



Faisant référence à une armoire à trophées devant laquelle Murphy est assis pendant l’interview, sa co-vedette Arsenio Hall plaisante sur le fait qu’il est plus facile de ne pas ressentir de pression lorsque vous êtes la star du film.

«Tous ces trophées derrière lui, c’est pourquoi il se sent comme ça!

« Je n’ai pas de trophées derrière moi, et quand une personne dans le centre commercial a dit: » Ne gâchez pas notre film « , je me suis dit: » Oh, c’est de la pression « – pour moi, c’est de la pression. »

Murphy admet qu’il a été intéressant de regarder la réaction des fans en attendant la suite.

«Quand la bande-annonce est sortie, pas la bande-annonce, le premier teaser, elle était analysée par tous ces gens sur YouTube, ils se disaient, eh bien, qu’est-ce que cela signifie?

«Je me demande à quel point les gens qui ont cette chose culte dans le film sont investis, à quel point ils sont investis dans le film, que cela doit être d’une certaine manière et tout ça.

« Mais tout cela est passionnant parce que je sais que nous avons livré et je savais que nous n’allions pas faire le film à moins que nous ne puissions livrer, et nous l’avons fait sortir du parc. »

Avec des décennies entre les tournages, les acteurs sont arrivés sur le plateau de Coming 2 America un peu plus expérimentés dans l’industrie.

Mais Hall admet qu’il y avait aussi des moments où leur âge montrait: «Vous savez, il y a un moment où Akeem était censé donner un coup de pied à Semmi, et la plupart du temps, il l’a fait comme un cascadeur – il a tiré son coup de pied.

«Il y a eu une fois où il a fait une erreur et il m’a viré la merde, et j’ai réalisé que j’avais 64 ans!

«J’ai eu la journée du lendemain et je viens de m’allonger dans la chambre d’hôtel dans le lit et [Murphy] eu le culot de m’envoyer un texto et de me dire « j’ai mal au pied! ». «

Coming 2 America sort sur Amazon Prime Video le 5 mars.