Murphy et son employé / ami Semmi, joué par Arsenio Hall, se sont assis pour une interview avec le New York Times, et ont expliqué que leur vision de Zamunda était un peu comme la façon dont les gens voyaient Wakanda de Marvel.

« Nous ne vous montrons jamais l’histoire du pays. Nous le sommes simplement. Nous sommes comme Wakanda », a déclaré Murphy à la publication.

Hall a ajouté qu’il était en fait « parfait » de filmer la suite à Atlanta, parce qu’il faisait « très chaud » comme Zamunda et que c’était amusant de faire comme si la maison de Ross était un palais.

Murphy a ajouté: « Ouais, sa maison est si grande, nous avons littéralement pu l’habiller et la faire ressembler à un palais. Ce truc que vous voyez où je marche dans la plaine africaine et il y a des antilopes qui courent – c’est l’arrière-cour de Rick Ross. Il a environ 300 acres ou quelque chose comme ça. «