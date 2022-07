Comic-Con de San Diego : les films et émissions de télévision que nous espérons voir

San Diego Comic-Con est ce week-end et, pour être tout à fait honnête, après des années sans Comic-Con parce que COVID, je suis en quelque sorte incrédule que l’événement se produise même.

Mais il est passe et maintenant que Top Gun: Maverick a redonné vie au cinéma, nous sommes ravis de ce que nous pourrions potentiellement voir lors de l’émission. Merveille, CC et tous les suspects habituels sont présents — y compris Apple TV pour la toute première fois !

Voici une courte liste de ce que nous pensons voir au salon – et quelques choses que nous voulons juste voir.

Panthère noire : Wakanda pour toujours

Disney



Black Panther : Wakanda Forever est la prochaine version majeure de la Univers cinématographique Marvelen salles le 11 novembre, nous nous attendons donc à avoir un aperçu du Comic-Con de San Diego.

Surtout, Ryan Coogler revient à la réalisation, aux côtés de Lupita Nyong’o dans le rôle de Nakia et de Danai Gurira dans le rôle d’Okoye. Mais Marvel s’est engagé à ne pas refondre le rôle de Black Panther après la mort de Chadwick Boseman en août 2020, il sera donc intéressant de voir exactement dans quelle direction ce film se dirige.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

merveille



À mon humble avis, les films Ant-Man comptent parmi les films MCU les plus amusants et les plus rythmés à ce jour. C’est la prochaine étape après Black Panther: Wakanda Forever, ce qui me fait penser que nous aurons au moins quelques informations – peut-être une apparition de Bill Murray, qui Apparemment joue un méchant sans nom dans le film ?

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3

Studios Marvel



James Gunn déjà a tweeté à propos de sa participation au Comic-Con. Cela signifie-t-il que nous verrons à 100% nos premières images des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ? Non, mais c’est une possibilité, d’autant plus que le film devrait sortir en mai prochain. Il est peut-être plus probable que nous ayons simplement des nouvelles du prochain film. Dans le passé, Gunn a montré les premières images exclusives aux personnes qui assistaient réellement au spectacle. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à en savoir plus sur Guardians of the Galaxy Vol. 3.

She-Hulk : avocate

Capture d’écran Marvel/YouTube/CNET



Nous sommes à moins d’un mois des débuts de She-Hulk: Attorney At Law sur Disney Plus, nous pouvons donc absolument nous attendre à un nouvel aperçu du spectacle au San Diego Comic-Con. Malgré toute la controverse autour de CGI’d She-Hulk de la série, j’ai absolument adoré la première bande-annonce de cette série. Tatiana Maslany est fantastique dans tout ce qu’elle fait, j’ai donc de grandes attentes pour celle-ci.

Maison du Dragon

HBO



Nous avons déjà obtenu un bon regard sur House of the Dragonla série préquelle de Game of Thrones axée sur les Targaryen, mais nous pouvons toujours en faire plus.

Et au Comic-Con de San Diego, on dirait que nous sera avoir plus. Il y a un panel dédié à la nouvelle émission, qui tombe sur HBO le 21 août. House of the Dragon est intéressant. J’ai hâte de voir comment les fans de Game of Thrones – battus et meurtris par la finale controversée de la saison dernière – réagiront à la sortie d’un nouveau spin-off comme celui-ci.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Amazone



Nous avons récemment reçu un nouvelle remorque allongée pour le spectacle ridiculement cher du Seigneur des Anneaux à venir sur Prime Video. Jusqu’à présent, The Rings of Power se présente bien. Peut-être pas le bon milliard de dollars rapporté, mais néanmoins intéressant. Les Anneaux de pouvoir tombent le 2 septembre, donc ils sont en tête-à-tête avec la House of the Dragon susmentionnée, qui est un méta-récit fascinant en soi.

Je ne sais pas si nous aurons une nouvelle bande-annonce majeure de Comic-Con, mais j’espère que nous verrons quelque chose de nouveau.

Adam noir

Warner Bros



En tant que personne de plus en plus ennuyée par le compte Instagram de The Rock (assez avec le shilling de la boisson énergisante), je suis curieux à contrecœur de Black Adam. Nous avons vu extraits ici et là, mais avec la sortie du film aux États-Unis le 21 octobre, nous allons certainement voir de nouvelles images au Comic-Con de San Diego. L’indice? Un panel intitulé “Warner Bros. session théâtrale avec Black Adam et Shazam: Fury of the Gods” était ce qui me l’a révélé.

Et en parlant de ce panneau…

Shazam ! Fureur des Dieux

Images de Warner Bros.



Mec, j’ai oublié le premier Shazam! le film est même arrivé, mais oui – une suite arrive. Zachary Levi est de retour dans le rôle de Shazam, l’alter ego de l’adolescent Billy Batson. Le film est prévu pour décembre et partagera probablement des liens avec Black Adam. Par conséquent, pourquoi les deux partagent la même scène au Comic-Con.

Attendez-vous à des images de The Rock, probablement par satellite, alors qu’il pompe du fer dans sa salle de sport à domicile, en buvant une canette de sa boisson énergisante.

Aquaman et le royaume perdu

Getty Images



En plus de ce qui précède, il y a une chance extérieure que nous puissions avoir un premier aperçu d’Aquaman et du royaume perdu. J’ai l’impression que nous ne verrons pas de bande-annonce, étant donné que le film ne sortira qu’en 2023, mais ce serait bien !

Barbie

Warner Bros.



Le prochain film Barbie a rendu Internet fou avec les premiers aperçus de Ryan Gosling et Margot Robbie en spandex hyper coloré, mais nous n’avons pas encore vu de bande-annonce. Les espoirs sont grands pour le film réalisé par Greta Gerwig, qui semble être une histoire de poisson hors de l’eau qui sort Ken et Barbie de leur monde Barbie. Il y a une chance extérieure que nous puissions voir des images de Comic-Con. Considérez ceci comme un cercle de prière pour une première bande-annonce de Barbie.

Rupture

Apple TV Plus



Rupture est toujours la meilleure émission de 2022, et bien qu’il soit peu probable que nous voyions quoi que ce soit de la deuxième saison à venir si tôt, nous pourrions potentiellement obtenir des nouvelles de l’émission. D’autant plus que l’Apple TV fait son Débuts au Comic-Con cette année.

À tout le moins, nous espérons obtenir des informations sur la direction de la saison 2, après L’incroyable (et choquant) final de la saison 1 de Severance.