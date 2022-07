Comic-Con 2022 : Marvel taquine les nouveaux Avengers, “Black Panther”

Marvel Studios a dévoilé la première bande-annonce de «Black Panther: Wakanda Forever» – définie sur «No Woman No Cry» – aux fans du Comic-Con samedi à San Diego.

Ce n’était qu’une partie de la présentation massive du Hall H, qui comprenait également des premiers aperçus de “Guardians of the Galaxy Vol. 3 », « Ant-Man and the Wasp : Quantumania » et de nouvelles informations sur la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel, qui se conclura par deux films Avengers en 2025 : « Avengers : The Kang Dynasty » et « Avengers : Secret Wars ».

Le réalisateur de “Black Panther: Wakanda Foreve r” Ryan Coogler était sur place à San Diego pour prévisualiser le film très attendu, qui devrait arriver dans les salles le 11 novembre et servir de conclusion à la phase 4. Coogler a rendu hommage à Chadwick Boseman , décédé en août 2020.

“L’impact qu’il a eu sur cette industrie se fera sentir pour toujours”, a déclaré Coogler.

Après le succès massif de “Black Panther” en 2018, les plans d’une suite ont été rapidement mis en branle. Mais ceux-ci ont été modifiés après la mort inattendue de Boseman d’un cancer du côlon. Le studio a déclaré qu’il ne refondrait pas le rôle de T’Challa de Boseman. mais très peu de choses sont sorties du film dans les années qui ont suivi. La production s’est terminée en mars après plusieurs retards, dont l’un était dû à une blessure subie par Letitia Wright, qui joue la sœur intelligente de T’Challa, Shuri. Sont également de retour Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke et Angela Bassett, mais pas Daniel Kaluuya, dont le programme “Non” était en conflit.

La phase 5, a déclaré Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, débutera en février avec “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” et se terminera avec “Thunderbolts” en juillet 2024. Le nouveau “Blade”, avec Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, également a obtenu une date de sortie le 3 novembre 2023, et “Captain America and the New World Order”, mettant en vedette Sam Wilson d’Anthony Mackie, sortira en salles le 3 mai 2024.

Les “Gardiens de la Galaxie” prendront également fin au milieu de la phase 5 en mai. Le réalisateur James Gunn s’est présenté à San Diego pour confirmer que “Vol. 3” serait le dernier pour les coquins de l’espace. Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillian et Dave Bautista sont tous de retour pour le film. Les nouveaux membres de la distribution incluent Will Poulter, en tant qu’adversaire des Gardiens Adam Warlock, et Maria Bakalova.

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors et le réalisateur Peyton Reed ont fait le voyage à San Diego pour montrer des images de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

La phase 6 sera lancée avec un nouveau film «Fantastic Four» le 8 novembre 2024 et se terminera avec «Avengers: The Kang Dynasty», prévu pour le 2 mai 2025, suivi de «Avengers: Secret Wars», le 7 novembre. , 2025.

Marvel a également montré des bandes-annonces pour des séries Disney + telles que «Secret Invasion», avec Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury et Cobie Smulders dans le rôle de l’agent Maria Hill, prévue au printemps, et la comédie d’une demi-heure «She-Hulk: Attorney at Law, ” avec Tatiana Maslany, qui fait ses débuts en août. La deuxième saison de “Loki” est également attendue l’été prochain.

Comic-Con se déroule jusqu’à dimanche.