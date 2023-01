Comète verte zoomant sur notre chemin, dernière visite il y a 50 000 ans

Une comète revient sur notre chemin après 50 000 ans.

La boule de neige sale a été visitée pour la dernière fois à l’époque de Néandertal, selon la NASA. Il arrivera à moins de 26 millions de miles (42 millions de kilomètres) de la Terre mercredi avant de s’éloigner à nouveau, et il est peu probable qu’il revienne avant des millions d’années.

Alors, levez les yeux, contrairement au titre du film sur la comète tueuse “Don’t Look Up”.

Découverte il y a moins d’un an, cette comète verte inoffensive est déjà visible dans le ciel nocturne du nord avec des jumelles et de petits télescopes, et peut-être à l’œil nu dans les coins les plus sombres de l’hémisphère nord. On s’attend à ce qu’il s’éclaircisse à mesure qu’il se rapproche et s’élève plus haut à l’horizon jusqu’à la fin janvier, mieux vu avant l’aube. Le 10 février, il sera près de Mars, un bon point de repère.

Les skygazers de l’hémisphère sud devront attendre le mois prochain pour avoir un aperçu.

Alors que de nombreuses comètes ont honoré le ciel au cours de l’année écoulée, “celle-ci semble probablement un peu plus grande et donc un peu plus brillante et elle se rapproche un peu plus de l’orbite terrestre”, a déclaré le gourou du suivi des comètes et des astéroïdes de la NASA, Paul Chodas.

Verte de tout le carbone dans le nuage de gaz, ou coma, entourant le noyau, cette comète à longue période a été découverte en mars dernier par des astronomes utilisant le Zwicky Transient Facility, une caméra à grand champ à l’observatoire Palomar de Caltech. Cela explique son nom officiel et encombrant : la comète C/2022 E3 (ZTF).

Mercredi, il se précipitera entre les orbites de la Terre et de Mars à une vitesse relative de 128 500 mph (207 000 kilomètres). On pense que son noyau mesure environ un mile (1,6 kilomètre) de diamètre, avec ses queues s’étendant sur des millions de miles (kilomètres).

La comète ne devrait pas être aussi brillante que Neowise en 2020, ou Hale-Bopp et Hyakutake du milieu à la fin des années 1990.

Mais “il sera brillant en raison de son passage proche de la Terre … qui permet aux scientifiques de faire plus d’expériences et au public de pouvoir voir une belle comète”, a déclaré l’astronome de l’Université d’Hawaï, Karen Meech, dans un e-mail.

Les scientifiques sont confiants dans leurs calculs orbitaux plaçant le dernier passage de la comète dans le voisinage planétaire du système solaire il y a 50 000 ans. Mais ils ne savent pas à quelle distance il s’est approché de la Terre ou s’il était même visible pour les Néandertaliens, a déclaré Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie.

Quand il revient, cependant, il est plus difficile de juger.

Chaque fois que la comète contourne le soleil et les planètes, leurs remorqueurs gravitationnels modifient très légèrement la trajectoire de la boule de glace, entraînant des changements de cap majeurs au fil du temps. Autre joker : des jets de poussière et de gaz provenant de la comète alors qu’elle se réchauffe près du soleil.

“Nous ne savons pas exactement à quel point ils poussent cette comète”, a déclaré Chodas.

La comète – une capsule temporelle du système solaire émergent il y a 4,5 milliards d’années – est venue de ce qu’on appelle le nuage d’Oort bien au-delà de Pluton. On pense que ce paradis de congélation pour les comètes s’étend sur plus d’un quart du chemin jusqu’à l’étoile suivante.

Alors que la comète ZTF est originaire de notre système solaire, nous ne pouvons pas être sûrs qu’elle y restera, a déclaré Chodas. S’il est expulsé du système solaire, il ne reviendra jamais, a-t-il ajouté.

Ne vous inquiétez pas si vous le manquez.

“Dans le domaine des comètes, vous attendez simplement la prochaine car il y en a des dizaines”, a déclaré Chodas. “Et le prochain pourrait être plus grand, pourrait être plus brillant, pourrait être plus proche.”

—Marcia Dunn, Associated Press

