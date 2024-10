Comète C/2023 A3 depuis l’Etna

C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS est la comète sur toutes les lèvres cette semaine, et le volume et la qualité des images de la comète que nous avons reçues dans notre boîte de réception ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu depuis un certain temps !

Nous devions simplement partager cette image particulière de la comète C/2023 A3, capturée par Aldo Rocco Vitale depuis la région de Piano Vetore sur l’Etna, en Sicile, en Italie.

C’est l’une de nos images préférées de la comète que nous avons reçues jusqu’à présent, depuis que A3 a commencé son apparition automnale.

Comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS capturée par Aldo Rocco Vitale, Piano Vetore, Mont Etna, 14 octobre 2024. Cliquez pour agrandir. Équipement : caméra QHY 294 C, monture Sky-Watcher EQM-35, filtres Optolong L-Pro 2″. Exposition : 25x60s, ISO 1600

Aldo a capturé cette image de la comète C/2023 A3 depuis une hauteur de 1 750 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la région de Piano Vetore sur l’Etna.

Il a utilisé une caméra QHY 294 C avec un objectif Sharpstar 61 EDPH II sur une monture Sky-Watcher EQM-35 et avec des filtres Optolong L-Pro 2″.

Vous pouvez en savoir plus sur les détails de capture d’Aldo via sa liste très complète au bas de cet article.

Aldo fait partie du Groupe Astrofili Catanesi ‘Guido Ruggieri’qui est un groupe d’astronomes et d’astrophotographes amateurs basés en Sicile, en Italie.

La comète C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS était à son apogée vers le 12 octobre 2024 et est toujours très visible dans le ciel, montant de plus en plus haut, mais perdant en même temps de sa luminosité.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon de la voir dans notre guide sur la comète C/2023 A3 en octobre, et sur la façon de la capturer dans notre guide sur la façon de photographier la comète A3.

Si vous parvenez à capturer une image de la comète, assurez-vous de nous envoyer vos images. Nous serions ravis de les voir!

En attendant, voici les données de capture d’Aldo, afin que vous puissiez voir comment il a fait.

Température: 11°

11° Humidité: 75%

75% Vision: 4

4 Transparence: 4

4 Est. qualité du ciel : 20h50

20h50 Classe Bortle : 4

4 Constellation: Vierge

Vierge Coordonnées : RA : 14h 32min 23s ; déc.: -0° 32′ 33″

RA : 14h 32min 23s ; déc.: -0° 32′ 33″ Ampleur visuelle : 0,5

0,5 Dimensions angulaires : 5°

5° Distance: 72,286 milliards de km

72,286 milliards de km Lentille: Sharpstar 61 EDPH II ; D = 61 millimètres ; F = 274 millimètres ; f/4.5

Sharpstar 61 EDPH II ; D = 61 millimètres ; F = 274 millimètres ; f/4.5 Monter: SkyWatcher EQM-35

SkyWatcher EQM-35 Caméra: QHY 294 C

QHY 294 C Filtres : Optolong L-Pro 2″

Optolong L-Pro 2″ Gagner: 1600 ; OFS : 0 ; T : -10°

1600 ; OFS : 0 ; T : -10° Exposition: 25 x 60s (Total : 25m)

25 x 60s (Total : 25m) Lumière: 25

25 Plat: 25

25 Sombre: 100

100 Biais: 100

100 Logiciel d’édition : Pixinsight

