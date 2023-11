Comer lance d’autres assignations à comparaître pour les associés, le galeriste et le mécène de Hunter Biden

Le président du comité de surveillance de la Chambre, James Comer (R-Ky.) a émis jeudi quatre autres assignations à comparaître et quatre demandes d’entretien dans le cadre de l’enquête du comité sur Hunter Biden, le fils du président – ​​un signe que le travail du comité lié à la destitution s’accélère.

Deux anciens associés commerciaux de Hunter Biden ont reçu des assignations à comparaître : Eric Schwerin, qui a travaillé en étroite collaboration avec Hunter Biden chez Rosemont Seneca Partners, et Mervyn Yan, un responsable de la société énergétique chinoise CEFC avec qui Hunter Biden avait se serait cogné la tête sur les remboursements de dépenses.

Comer a également envoyé des assignations à comparaître à George Bergès, le galeriste qui a exposé les peintures de Hunter Biden vendues jusqu’à 500 000 $ ; et Elizabeth Naftali, l’une des acheteuses des œuvres d’art qui s’était rendue à plusieurs reprises à la Maison Blanche.

Ces mesures interviennent un jour après que le comité de surveillance de la Chambre des représentants a assigné à comparaître Hunter Biden, le frère du président James Biden et plusieurs autres membres de la famille.

“Une pléthore de relevés bancaires, de SMS, de courriels et une interview transcrite avec Devon Archer, associé de la famille Biden, montrent tous que les Biden et leurs partenaires commerciaux ont vendu l’accès aux plus hauts niveaux de notre gouvernement, y compris Joe Biden lui-même, au détriment des intérêts de l’Amérique. “, a déclaré Comer dans un communiqué.

Le représentant Jamie Raskin (Démocrate du Maryland), le plus haut démocrate du comité, a critiqué cette décision.

« Ce que le président Comer et les républicains du Congrès veulent faire croire au peuple américain, c’est que cette enquête porte sur les faits. Mais à chaque instant, le président Comer a été confronté à des preuves qui montrent que le président Biden n’a commis aucun acte répréhensible, et encore moins un délit passible de destitution », a déclaré Raskin dans un communiqué, arguant que Comer avait « abusé ».[d] l’autorité du Comité » et « dégrader[d] Pouvoir d’assignation du Congrès » sur « les théories du complot et les mensonges embarrassants ».

Et le représentant Dan Goldman (DN.Y.), un autre membre du comité, a critiqué Comer pour avoir assigné Naftali à comparaître – qui, selon lui, est la tante d’un otage de trois ans à Gaza pris par le Hamas lors des attaques du 7 octobre. en Israël.

« Signe le plus clair des priorités sournoises et déformées des Républicains de la Chambre des représentants, le président Comer a décidé d’assigner à comparaître un citoyen américain dont la nièce de 3 ans est actuellement retenue en otage à Gaza par le groupe terroriste Hamas », a déclaré Goldman dans un communiqué. déclaration, accusant Comer d’avoir « atteint un tout nouveau niveau en abandonnant les familles américaines d’otages dans une tentative pathétique de marquer des points politiques contre le président Biden ».

Un porte-parole du comité de surveillance du GOP a répondu en partie en contestant la description par Goldman de Naftali comme un « citoyen privé », notant que Le président Biden l’avait nommée à la Commission pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger l’année dernière, et critiquant son invocation de la crise des otages.

« Au lieu de politiser une grave situation d’otages, le représentant Goldman devrait se concentrer davantage sur l’exercice de sa responsabilité de surveillance pour éradiquer la corruption au sein de l’administration Biden. Elizabeth Naftali siège actuellement à la Commission du président Biden pour la préservation du patrimoine américain à l’étranger. Non seulement Mme Naftali a fait don de milliers de dollars à la campagne du représentant Goldman, mais elle reste une figure importante dans les stratagèmes de trafic d’influence de la famille Biden après sa décision d’acheter les œuvres d’art de Hunter Biden. Le Comité de surveillance s’attend à ce que Mme Naftali se conforme à l’assignation légale », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

En plus des quatre assignations à comparaître, Comer a envoyé des demandes d’entretien à quatre autres personnes. Trois d’entre eux avaient des liens avec le frère du président, James Biden, plutôt qu’avec Hunter Biden.

Une requête a été envoyé à Carol Foxun syndic de la procédure de faillite d’Americore Health, demandant un paiement de 200 000 $ d’Americore Health à James Biden le même jour en 2018 où il a payé 200 000 $ à Joe Biden pour un « remboursement de prêt ».

Un autre lettre à Joseph Langston, un donateur de la campagne Biden, a déclaré que son cabinet Langston Law Firm Consulting avait versé de l’argent à une société associée à James Biden et à son épouse Sara. On demande à John Hynansky à propos d’un paiement distinct pour 2016 de sa société Winner Imports Inc. à l’entité associée à James Biden.

Le la demande finale était adressée à Jason Galanis – qui est actuellement en prison pour son implication dans un système d’obligations tribales et qui aurait utilisé le nom de Hunter Biden comme nom argument de vente dans le schéma. L’avocat de Hunter Biden a déclaré au Wall Street Journal en 2019 que son nom avait été utilisé à son insu et qu’il n’était pas impliqué dans l’entreprise commerciale.