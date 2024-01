Comédie, festival et opéra dans la To-Do List de cette semaine | Vie + Divertissement

Des festivals amusants à la musique et à la comédie, les résidents auront le choix entre une variété d’événements cette semaine.

Des sports

Les Mavericks de Dallas auront l’avantage du terrain au American Airlines Center contre les Kings de Sacramento le 27 janvier. Les portes ouvrent à 18h30 et le match commence à 20h. Les billets sont disponibles en ligne.

Le semi-marathon, le 10 km, le 5 km et la course virtuelle Too Cold to Hold auront lieu le 27 janvier de 8 h à 11 h 45 au Norbuck Park à Dallas. Les résidents peuvent courir des cours avec vue sur le lac White Rock, avec une after-party les attendant à la ligne d’arrivée, selon la page de l’événement. L’after-party comprendra des boissons chaudes, de la nourriture gratuite, de la bière gratuite et de la musique de DJ Dame. Les billets sont disponibles en ligne.

Divertissement

Le comédien Stavros Halkias présente « The Fat Rascal Tour » au Majestic Theatre de Dallas le 27 janvier de 19h à 21h. Avec plusieurs dates à guichets fermés en 2023, Stavros propose au public plus de spectacles et une nouvelle comédie stand-up qui se déroulera profitez-en, selon la page de l’événement. Les billets de théâtre sont disponibles en ligne.

Du 24 au 28 janvier, le Denton Black Film Festival célèbre 10 ans de mise en valeur de la culture noire en présentant du cinéma, de la musique et de l’art créés par et/ou mettant en vedette des personnes de la diaspora noire, selon la page de l’événement. Le festival se déroulera au Campus Theatre de Denton et se prolongera virtuellement jusqu’au 5 février. Kirk Whalum, lauréat d’un Grammy Award, reviendra en tant qu’interprète du Feature Music Concert, avec l’invitée spéciale Wendy Moten de « The Voice ». Les billets peuvent être achetés sur leur site Web.

Musique

La célébration de la culture latine Cultural Beats aura lieu au Centre culturel Latino le 26 janvier pour englober la danse de rue, notamment le hip hop et la salsa. Les danseurs célébreront la fusion des cultures latine et africaine à travers la musique et le mouvement, selon la page de l’événement. Les portes ouvrent à 18 h et le spectacle aura lieu de 19 h à 20 h 30. La danse sociale aura lieu de 20 h 30 à 22 h. Les billets peuvent être achetés sur leur site Web.

L’Opéra Winspear de Dallas présentera le concert vitrine du Hart Institute for Women Conductors le 28 janvier de 19 h 30 à 21 h 30. Le concert mettra en vedette certains des jeunes chefs d’orchestre les plus brillants du monde à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Dallas dans plusieurs pièces de un opéra, selon la page de l’événement. L’opéra sera chanté par certains des meilleurs chanteurs du pays issus de la distribution d’Elektra. Les billets sont disponibles à l’achat sur leur site Internet.

