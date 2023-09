Comédie en boucle temporelle venue d’Europe Théâtre Kikaku

Cela fait 12 heures que je n’ai pas regardé Rivière. j’ai vu trois films entre-tempstout ce que j’ai adoré, et pourtant je n’arrête pas de penser à Rivière. C’est si bon, si drôle, si intelligent, c’est tout simplement génial. C’est un plat comédie de science-fiction phénoménale que tout le monde devrait voir.

Rivière commence par une prémisse simple et alléchante. Que se passerait-il si tout le monde dans une petite ville japonaise commençait à vivre les mêmes deux…minute boucle de temps? Les gens auraient-ils peur ? Comment tout le monde réagirait-il ? Et quel genre d’histoires un seul film pourrait-il raconter en utilisant encore et encore les mêmes deux minutes ?

« En quelque sorte », « De nombreuses façons » et « Tant de façons » sont les réponses apportées par le nouveau film de la troupe de théâtre Europe Kikaku. La même équipe a réalisé un film en boucle temporelle en 2020 intitulé Au-delà des deux minutes infinies, mais cette fois, même si la durée de la boucle temporelle est la même, l’histoire est bien plus grande et ambitieuse. Il se concentre sur un hôtel pittoresque et calme.spa où quelques travailleurs réalisent rapidement que le temps ne cesse de se répéter. Ils s’en rendent compte parce que chaque fois qu’ils reviennent à leur position d’origine, leurs souvenirs sont toujours là. En gros, c’est jour de la marmotte mais c’est deux minutes au lieu d’un jour et tout le monde se souvient de tout. Ce sont tous Bill Murray. Cette répétition lente et cette réalisationLa fiction est d’abord jouée pour la comédie, puis pour le drame et enfin pour la construction du monde alors que les trois personnages principaux rencontrent de plus en plus de personnes qui sont dans la même boucle.

Révéler trop de rebondissements et de révélations au-delà de cette prémisse serait un péché, mais il suffit de dire que le réalisateur Junta Yamaguchi sait exactement ce qu’il fait et joue avec le public comme un instrument de musique. Les jouets du cinéma avec où terminer les scènes et où revenir en arrière—unet il sait quand les choses deviennent un peu trop répétitives et quand les choses doivent reprendre leur cours. Vous passerez trois ou quatre boucles (toujours en temps réel) avec un ensemble de personnages avant que cela ne soit subtilement transmis aux autres. Puis, juste au moment où vous voulez savoir ce qui s’est passé avec les premiers, cela revient en arrière. D’une certaine manière, les fils narratifs du film ont cela en commun avec la structure du film. Les choses ont tendance à revenir en arrière à temps.

Pendant tout ce temps, tout dans Rivière est imprégné d’une certaine sérénité inimitable. Que vous riez ou pleuriez, choqué ou confus, le monde entier, aussi normal qu’il puisse paraître, a la sensation fantastique et surnaturelle d’un film du Studio Ghibli. Cela vient en grande partie de la cinématographie du film, qui est juste un peu plus brillante qu’elle ne devrait l’être. Une partie de cela vient également de la musique qui ajoute une toute nouvelle dynamique au-delà de la simple ambiance. Les personnages doivent-ils précipiter quelque chose ? Une mélodie rapide vous rappellera l’urgence. Cette boucle est-elle un peu plus chill ? Et puis la musique aussi. Cela finit par être presque une horloge d’émotions pour chaque scène d’une manière unique et satisfaisante.

L’ensemble du casting est excellent dans ses rôles ; tout le monde doit se réinitialisent scène après scène, puis reprennent là où les choses ont commencé. De nouveaux personnages sont constamment introduits et rendent certaines scènes hilarantes et maniaques et d’autres désespérément romantiques. Puis, de temps en temps, vous recevez une nouvelle information si folle qu’il vous faut presque vous lever et applaudir.

Et oui. Nous approchons de la fin de cette revue et je pense encore à Rivière. Cela me fait toujours sourire et j’ai toujours envie de m’en réjouir, mais nous pensons que vous avez compris l’essentiel. Rivière est un triomphe absolu. Un mélange parfait de fantasy et de science-fiction, totalement familial et hilarant et brillant. Il a fait ses débuts aux États-Unis dans le cadre de Fête Fantastique 2023.

