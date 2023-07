‘Come From Away’, le boom touristique poussé hors des hôtels de NL

GANDER, T.-N.-L. –

C’est la haute saison touristique, et avec la nouvelle production de Gander de la comédie musicale de Broadway « Come From Away » qui attire des visiteurs de loin, la ville du centre de Terre-Neuve est particulièrement pleine.

Mais la demande supplémentaire d’hébergement évince les personnes sans logement qui vivent temporairement dans des hôtels, mettant en évidence un problème croissant d’itinérance dans la communauté qui a longtemps été caché.

« Il y avait cette idée que l’itinérance n’existait pas ici, parce que ce n’était tout simplement pas aussi répandu, ce n’était tout simplement pas aussi évident », explique Kim Beers, présidente du Gander Housing and Homeless Hub. « C’est en partie parce que nous avons beaucoup de gens gentils – c’est pourquoi le 11 septembre est devenu un si gros problème, parce que les gens ouvrent leurs maisons. »

Le nombre de personnes sans logement à Gander qui ont régulièrement besoin d’un logement d’urgence a « monté en flèche » au cours de la dernière année, a déclaré Beers dans une récente interview – « même au cours des six derniers mois ». Il y a environ un an, il y avait peut-être huit ou dix personnes qui avaient besoin d’un endroit où dormir chaque nuit. Ce nombre est maintenant proche de 40, a-t-elle déclaré.

Gander a une population d’environ 11 800 personnes et il n’y a pas de refuge d’urgence. Au lieu de cela, la Société d’habitation de Terre-Neuve-et-Labrador paie généralement pour que ceux qui ont besoin d’un logement séjournent dans des hôtels locaux.

La ville a toujours eu des gens et des familles sans endroit où vivre, a déclaré Beers. Ils ont probablement réussi à dormir sur des canapés ou dans les chambres d’amis de maisons appartenant à des amis et à des familles – un signe de la gentillesse terre-neuvienne soulignée dans « Come From Away ». La pièce raconte l’histoire des habitants de Gander qui ont logé et nourri des milliers de personnes. à bord d’avions détournés vers l’aéroport de la ville après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

La Newfoundland and Labrador Housing Corporation a été informée à la mi-mai que les personnes sans logement dans les hôtels devraient déménager, « en raison des réservations à venir dans les hôtels », a déclaré Jenny Bowring, porte-parole de la société de logement, dans un courriel.

Environ 39 personnes ont dû être déplacées et la régie du logement a travaillé avec des partenaires communautaires pour leur trouver un endroit où aller, a déclaré Bowring. Quatre autres familles vivent toujours dans des hôtels de la région de Gander.

Des plans sont en cours pour publier une demande de propositions afin d’établir des « options d’hébergement » dans le centre de Terre-Neuve, a-t-elle ajouté.

Une femme, qui a rebondi entre deux hôtels avec son jeune enfant depuis janvier, a déclaré avoir fui une relation abusive et avoir atterri dans le système hôtelier parce qu’elle ne trouvait pas de logement abordable à louer. La Presse canadienne a accepté de ne pas la nommer afin de protéger l’identité de son enfant.

Elle a dit que certaines personnes vivant dans les hôtels de Gander ont été envoyées à plus de 300 kilomètres à St. John’s, pour rester au principal refuge de la ville. D’autres, comme elle, avec des enfants ont été informés qu’ils seraient également relogés, mais à la dernière minute, les autorités ont trouvé des chambres d’hôtel leur permettant de rester en ville.

« Avec Come From Away et tout ce qui se passe, ils s’attendaient à beaucoup d’affaires », a-t-elle déclaré dans une interview. « Et je pense que c’est probablement le plus grand nombre de personnes qu’ils aient jamais eues – il y avait un étage entier de personnes vivant là-bas (Newfoundland and Labrador Housing). »

La femme a dit qu’elle voulait rester à Gander, ou du moins à proximité, car c’est là que son enfant va à l’école, et c’est là que se trouvent ses liens familiaux. Mais elle préfère avoir un endroit bien à elle.

Vivre dans une chambre d’hôtel est difficile, dit-elle : Son enfant ne peut pas avoir d’amis et c’est gênant qu’une baby-sitter vienne dans la chambre si elle prend ses quarts de travail. Elle redoute d’aller aux entretiens d’embauche, car les employeurs lui demanderont inévitablement son adresse, bien qu’elle reconnaisse que dans une si petite ville, on sait qui habite dans un hôtel.

La ville doit faire quelque chose pour remédier à son manque de logements abordables, a-t-elle déclaré. Pour les personnes à faible revenu ou celles qui bénéficient d’une aide au revenu, les prix des loyers dans la ville sont « complètement hors de leur portée », a-t-elle déclaré.

Le maire de Gander, Percy Farwell, a évoqué les problèmes de logement de la ville sans y être invité lors d’une récente interview. Contrairement à la plupart des régions rurales de Terre-Neuve, la population de Gander augmente et l’offre de logements n’a pas suivi le rythme, a-t-il déclaré. Les immigrants, les étudiants et les travailleurs à bas salaire s’installent en ville, et il n’y a pas beaucoup d’endroits à louer pour eux. Au lieu de cela, certains employeurs, en particulier les sociétés minières, ont loué des chambres d’hôtel pour leurs employés, ce qui ajoute à la demande d’hôtels, a-t-il déclaré.

La ville envisage un certain nombre de façons dont elle pourrait aider, des changements de zonage pour s’adapter à un développement à plus forte densité, pour encourager les promoteurs à construire des unités abordables, a déclaré Farwell.

Il convient que les hôtels ne sont pas une bonne solution pour les personnes sans logement de la communauté. À cette fin, la ville a récemment acheté une ancienne église pentecôtiste et a sollicité des propositions de groupes communautaires qui pourraient développer l’endroit et répondre aux besoins locaux – « pas quelqu’un pour venir y installer un casino », a-t-il déclaré.

La législation provinciale régissant les opérations de la ville ne lui permet pas de gérer des installations de logement, a-t-il déclaré. Mais la ville peut être un facilitateur et mettre les pièces en place pour que d’autres organisations le fassent.

Farwell a déclaré que Gander est fière d’être une communauté accueillante, tout comme elle est décrite dans « Come From Away ».

« Nous devons être une communauté inclusive et progressiste qui répond aux besoins de ceux qui choisissent de vivre ici », a-t-il déclaré. « Si vous êtes au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté, nous devons être en mesure de vous fournir un endroit où vous pouvez également vivre en toute sécurité. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 17 juillet 2023.