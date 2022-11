Come Dine With Me rend hommage après le décès du candidat à l’âge de 36 ans – laissant les téléspectateurs dévastés

COME Dine with Me a révélé la mort tragique d’un concurrent à la fin du dernier épisode.

Le programme de Channel 4 a rendu hommage au concours qui est malheureusement décédé en laissant les téléspectateurs “dévastés”.

Canal 4

Canal 4

Les fans ont été dévastés après avoir appris la nouvelle de son décès[/caption]

Nicholas Blything n’avait que 36 ans lorsqu’il est décédé le 15 juin de cette année, avec un avis de funérailles publié en ligne confirmant les détails de la présence cet été.

Des dons en l’honneur de Nicholas sont envoyés à la fois aux Samaritains et au Cheshire Horse Sanctuary.

Depuis l’annonce de l’émission, de nombreux fans ont afflué sur le site funéraire avec des vœux pour sa famille et des hommages à un « bel humain ».

L’un d’eux a écrit : « Je suis vraiment désolé de lire la triste nouvelle de votre décès. Vous vous êtes investi à 100% pour venir dîner avec moi et je ne peux qu’imaginer que vous avez vécu votre vie de cette façon. Nous ne te connaissions pas, mais tu es apparue comme la plus belle humaine intéressante de la série. Notre amour pour votre famille et vos amis.

En savoir plus sur Viens dîner avec moi mains sur Les téléspectateurs de Come Dine With Me sont livides alors que les invités sont obligés de manger avec leurs doigts effort minimal Les téléspectateurs de Come Dine With Me se lancent dans un repas “honteux” – le mangeriez-vous ?

Un autre a écrit: « Je viens de regarder CDWM, choqué et attristé de voir la nécrologie à la fin du programme, vous avez apporté tellement de joie en cette demi-heure que cela a rendu la nouvelle encore plus choquante. Dormir tranquillement.”

Un troisième téléspectateur de Come Dine with Me a ajouté : « Repose en paix Nicholas… je viens de te regarder sur CDWM avec mon fils de 16 ans, si triste de lire le message de fin… nous pensions que tu étais brillant et espérions que tu gagnerais. Envoi de pensées et de prières à votre famille et à vos amis.

Les fans de l’émission se sont également rendus sur Twitter pour envoyer leurs souhaits après avoir entendu la nouvelle.

Un téléspectateur a écrit: “Quel charmant garçon que Nicholas a rencontré à l’écran.”





Un autre a ajouté: « Un si bon personnage et a fait un excellent menu. Terrible quand vous entendez des nouvelles comme ça. RIP Nick, ”

Un troisième fan a écrit: “Repose en paix maintenant Nick […] Jeune homme très gentil et intelligent, et très amusant à regarder. Soyez béni xx.

Canal 4

Les fans de l’émission ont envoyé leurs condoléances sur le site funéraire et les réseaux sociaux[/caption]