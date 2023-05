Comcast vendra probablement la participation de Hulu à Disney au début de 2024

Comcast vendra probablement sa participation de 33 % dans Hulu à Disney au début de 2024, a déclaré mardi le directeur général de Comcast, Brian Roberts.

Comcast et Disney ont conclu un accord en 2019 qui a donné à Disney la possibilité de racheter la participation minoritaire de Comcast en 2024. Cet accord a fixé une valorisation plancher pour Hulu à 27,5 milliards de dollars.

« Il est plus probable qu’improbable que nous mettrons en pratique ce que nous avons dit depuis le début », a déclaré Roberts lors de la conférence des investisseurs SVB MoffettNathanson. « La grande majorité des cas est que nous mettrons et ils appelleront au début de l’année prochaine. »

Roberts a également suggéré que le prix final de Hulu serait probablement supérieur à la valorisation de 27,5 milliards de dollars initialement fixée en 2019.

Hulu est le service de streaming pour adultes de Disney, qu’il regroupe avec ESPN+ et Disney+ pour aussi peu que 12,99 $ par mois. Comcast détient une participation minoritaire dans Hulu mais n’a aucun contrôle opérationnel sur l’entreprise. Hulu a terminé le deuxième trimestre fiscal de Disney avec 48,2 millions d’abonnés.

Comcast et Disney ont déjà eu des discussions sur Hulu cette année, a déclaré le PDG de Disney, Bob Iger, la semaine dernière. Iger a déclaré à CNBC en février que « tout est sur la table » en ce qui concerne Hulu.

« Je peux dire que nous avons déjà eu des conversations avec eux », a déclaré Iger. « Ils ont été cordiaux et ils visent à être constructifs, mais je ne peux pas vous dire et je ne peux pas vraiment dire où ils finissent – ​​seulement pour dire qu’il semble y avoir une réelle valeur à avoir un divertissement général combiné avec Disney +. Et si, en fin de compte, Hulu est cette solution, c’est que nous sommes – nous sommes optimistes à ce sujet. «

La position de Roberts sur Hulu a repoussé Iger vers l’achat de la participation de Comcast, ont déclaré des personnes proches du dossier qui ont refusé d’être nommées.

« Tout était sur la table », a déclaré Iger lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Disney la semaine dernière. « Mais j’ai maintenant eu encore trois mois pour étudier cela attentivement et déterminer quelle est la meilleure voie pour nous pour développer cette entreprise. Et il est clair qu’une combinaison du contenu qui est sur Disney + avec le divertissement général est un très positif , est une combinaison très solide du point de vue des abonnés, du point de vue de l’acquisition et de la fidélisation des abonnés, ainsi que du point de vue des annonceurs. »

Les dirigeants de Comcast avaient supposé que Disney rachèterait sa participation de 33% dans Hulu lorsque Bob Chapek était le PDG de Disney l’année dernière. Mais quand Iger est revenu, il a mis l’accent sur la réduction des coûts et a d’abord remis en question la valeur du contenu de divertissement général, qui, selon lui, était « indifférencié ».

Iger a fait marche arrière la semaine dernière, affirmant que « c’était un peu dur », tout en reconnaissant que des discussions avaient eu lieu avec Comcast.

Divulgation : Comcast est la société mère de NBCUniversal, qui comprend CNBC.

