Comcast poursuit Warner Bros. pour refus de s’associer à la série Harry Potter

Une bagarre juridique a éclaté entre Sky de Comcast et Warner Bros. Discovery, le géant européen des médias poursuivant en justice pour violation d’un accord de 2019 sur les droits exclusifs sur les émissions.

Sky, dans un procès intenté vendredi devant un tribunal fédéral de New York, affirme que Warners est obligé d’offrir la possibilité de s’associer à au moins quatre séries par an, y compris la prochaine série Harry Potter, mais qu’elle « est restée bien en deçà de cette barre » pendant près de la moitié du temps. toute la durée du contrat.

Au lieu de cela, Warners a « largement ignoré l’accord des parties et a cherché à garder le contenu de Harry Potter pour lui-même afin » qu’il puisse être utilisé comme « pierre angulaire du lancement de son service de streaming Max en Europe ». plainte États. Sky demande une ordonnance du tribunal qui obligerait la société dirigée par David Zaslav à devenir coproducteur de la production.

Dans un communiqué, un porte-parole de Warners a déclaré que les accords de licence contestés « expirent à la fin de 2025 » et que le procès est une « tentative sans fondement de Sky et Comcast d’essayer d’obtenir un effet de levier dans ses négociations pour notre programmation au-delà de cette date ». Il a ajouté : « Nous savons que les émissions de marque HBO sont essentielles pour Sky, comme en témoigne leur désir depuis plus d’un an de trouver un moyen de renouveler nos accords, et ce procès montre clairement que Sky est profondément préoccupé par la viabilité de ses activités. c’est perdre notre contenu primé.

Sky a déclaré dans un communiqué avoir engagé une action en justice pour « sauvegarder nos intérêts et faire respecter nos droits de partenariat dans la production et la distribution de contenus de grande valeur ».

Au milieu des turbulences du secteur, Warners a dû faire face à la chute de la valeur de son activité de télévision par câble en se concentrant sur le streaming. En août, il a subi une dépréciation de 9 milliards de dollars sur ses chaînes câblées linéaires, une décision motivée en partie par la perte des droits NBA. Des franchises éclatantes, comme Harry PotterJeux des Trônes et Le dernier d’entre noussont devenus les fondements de ses ambitions en matière de streaming.

Selon la plainte, Warners a accepté en 2019 d’offrir à Sky la possibilité de coproduire au moins quatre séries originales par an de 2021 à 2025. L’offre doit être présentée immédiatement après que Max ait commandé une première saison et doit inclure toutes les informations liées à la série, dit le procès. Dans le cadre de l’accord, Sky est tenu d’en sélectionner un minimum de deux et a une « entière discrétion » pour choisir parmi la liste proposée.

Mais Warners n’a « jamais respecté sa part du marché des parties », affirme le procès. Bien qu’il ait affirmé avoir eu des dizaines de séries en développement au cours des premières années du contrat, il « n’a incontestablement pas réussi à offrir à Sky le minimum requis de quatre séries de qualification au cours de chaque année civile de 2021 à 2023 ». Pour la série que la société a présentée à Sky, elle aurait caché des informations critiques sur les productions.

Le différend a atteint un point d’ébullition en 2023 lorsque Warners a publié un communiqué de presse annonçant que Max avait officiellement donné le feu vert à un nouveau Harry Potter. série, qui devrait faire ses débuts en 2026. Sky allègue que la série répond à tous les critères pour qu’une émission doit être proposée : une durée d’une heure par épisode, des plans pour plusieurs saisons et une production par Warner Bros. Television pour une première sur Max.

Interrogé sur l’opportunité de cofinancer la série, Warners a déclaré dans un e-mail de mai 2023 qu’il était « impossible » de respecter certaines dispositions de leur accord puisque « les circonstances réelles de production empêchent HBO Max de présenter à Sky quatre séries en un an ». .»

Le contrat accorde à Sky la cession de tous les droits médiatiques dans les zones couvertes par l’accord, qui comprend le Royaume-Uni et plusieurs pays d’Europe, pendant 20 ans, indique le procès. Elle a le droit de conserver tous les revenus provenant de l’exploitation de ces droits. Sky allègue que Warner a l’intention de « garder uniquement pour lui toute série de qualification potentiellement lucrative qu’elle commande dans le but d’améliorer les performances de son propre service de streaming Max » dans les territoires lucratifs où les deux parties sont concurrentes.

Le procès détaille en détail les termes du contrat. Sky est tenue de fournir un financement pour au moins cinq saisons, « chacune à un pourcentage fixe compris entre 20 % et 25 % » des budgets de la série pour la première saison. En échange, il obtient une option exclusive, avec un précieux « droit sur la durée de vie de la série », pour continuer à coproduire les productions pour chaque saison.

L’accord envisage également une collaboration créative sur les spectacles. Warners est tenu de « consulter de manière significative Sky » concernant les aspects créatifs clés, y compris les scénarios, les scénaristes, les producteurs exécutifs, la distribution et le montage, affirme le procès.

Dans la plainte, Sky avance trois allégations liées à une rupture de contrat.