Comcast fait don de 50 ordinateurs portables à We Care of Grundy County – Shaw Local

Comcast a fait don de 50 nouveaux ordinateurs portables à Nous nous soucions du comté de Grundy dans le cadre des efforts de l’entreprise pour faire de l’équité numérique une réalité dans le comté.

« L’accès à Internet et à la technologie sont des ressources essentielles nécessaires à mesure que notre vie quotidienne devient de plus en plus numérique », a déclaré Chris Brown, maire de Morris. « J’apprécie l’investissement continu de Comcast dans notre communauté et ses efforts de longue date pour combler la fracture numérique. »

Le don d’ordinateur portable fait partie de Projet UP, l’initiative de 1 milliard de dollars sur 10 ans de Comcast pour faire progresser l’équité numérique et contribuer à bâtir un avenir aux possibilités illimitées. L’une des pièces maîtresses de Project UP est Internet Essentials, un programme d’adoption d’Internet à faible coût pour les ménages à faible revenu éligibles, qui a aidé plus de 1,6 million de personnes dans l’Illinois à se connecter à Internet à domicile depuis son lancement en 2011.

« Nous remercions Comcast pour son soutien continu à notre mission de fournir des ressources aux résidents du comté de Grundy dans le besoin », a déclaré Eric Fisher, directeur exécutif de We Care of Grundy County. « Les ordinateurs portables sont des outils importants pour aider les membres de notre communauté à participer et à réussir dans notre monde numérique en constante évolution. »

Ces ordinateurs portables seront utilisés pour aider les familles à faible revenu à mieux communiquer, car les espaces numériques sont devenus une exigence pour de nombreux emplois et écoles.

« Depuis plus d’une décennie, Comcast s’est engagé à réduire la fracture numérique dans le comté de Grundy et dans d’autres endroits de son empreinte à l’échelle nationale », a déclaré David Pietryla, responsable des relations communautaires de Comcast dans le comté de Grundy. « Le service Internet à large bande, les ordinateurs portables et les compétences numériques peuvent aider les résidents, faire leurs devoirs, postuler à des emplois et accéder à une gamme de services. »

Pietryla a également noté que le «Programme de connectivité abordable» (ACP), une initiative fédérale d’équité numérique, offre aux ménages à faible revenu éligibles un crédit pouvant atteindre 30 $ par mois pour le coût des services Internet et / ou de téléphonie mobile, y compris tous les services de Comcast. Forfaits Xfinity Internet et Xfinity Mobile, ainsi que Internet Essentials. Pour plus d’informations, visitez www.xfinity.com/acp.