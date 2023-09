Comcast étend son réseau pour apporter des services avancés à la zone industrielle du Pérou – Shaw Local

Mercredi, Comcast a annoncé l’achèvement d’un projet visant à étendre son réseau riche en fibre dans la zone industrielle au nord de l’Interstate 80 et à l’ouest de Plank Road le long d’Industrial Drive au Pérou.

« La disponibilité de ce niveau de connectivité change la donne pour les entreprises de la zone industrielle le long de West Plank Road et d’Industrial Drive », a déclaré Bill Zens, directeur exécutif de la Chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois, dans un communiqué de presse. « Cela aidera la région à attirer et à retenir de nouvelles entreprises, et aidera les entreprises existantes de la région à être compétitives à l’échelle régionale, nationale et même internationale.

Une fois l’extension terminée, les entreprises de la zone industrielle auront désormais accès à la suite complète de services de Comcast, notamment des vitesses Internet allant jusqu’à 100 gigabits par seconde, Ethernet, des services vocaux avancés, Comcast Business Mobile et une variété de services cloud.

Les services supplémentaires disponibles incluent Connection Pro, une connexion de sauvegarde automatique 4G LTE ; SecurityEdge, une solution de cybersécurité basée sur le cloud pour les entreprises qui protège les appareils connectés ; et WiFi Pro, un outil adapté aux mobiles qui permet aux entreprises de gérer les réseaux clients et internes, selon le communiqué.

« Avec des milliers de kilomètres d’infrastructure réseau riche en fibre dans cette seule région, Comcast connecte des milliers de foyers et d’entreprises au Pérou, à La Salle et dans d’autres parties du comté de La Salle », a déclaré Sean McCarthy, vice-président régional du développement commercial et stratégique de Comcast. initiatives. « Nous pensons que notre rôle est supérieur à celui d’un fournisseur de services. Nous sommes vraiment un partenaire de développement économique.