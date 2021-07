Comcast et ViacomCBS envisagent un partenariat pour renforcer la télévision en streaming

Le PDG de Comcast Brian Roberts arrive pour la conférence Allen & Company Sun Valley le 6 juillet 2021 à Sun Valley, Idaho. Kevin Dietsch | Getty Images

Le dilemme du prisonnier est une situation standard de théorie des jeux souvent enseignée dans les écoles de commerce. Le directeur général de Comcast, Brian Roberts, et la présidente de ViacomCBS, Shari Redstone, le vivent en temps réel alors qu’ils envisagent de travailler ensemble. NBCUniversal et ViacomCBS de Comcast ont du mal à suivre les plus grands acteurs de la vidéo en streaming. Alors que Netflix, Amazon et Disney comptent tous plus de 100 millions d’abonnés à leurs services vidéo phares, Peacock de NBCUniversal compte 42 millions d’inscriptions aux États-Unis – dont la plupart ne paient pas pour le service – et Paramount+ de ViacomCBS compte moins de 36 millions d’abonnés. ViacomCBS ne révèle pas le montant spécifique des clients payants de Paramount +, mais il a déclaré plus tôt cette année qu’il comptait 36 ​​millions d’abonnés au streaming, y compris Showtime et d’autres produits de niche. WarnerMedia et Discovery d’AT&T proposent également des produits de diffusion en continu à petite échelle. Ils ont annoncé leur intention de fusionner plus tôt cette année. Cela a laissé NBCUniversal et ViacomCBS comme les plus gros joueurs de streaming restants. Roberts et Redstone ont eu des conversations pour explorer les façons dont les entreprises peuvent travailler ensemble, selon des personnes proches du dossier. Les banquiers d’investissement injectent des idées aux deux sociétés dans l’espoir d’obtenir ce qui pourrait être la dernière grande commission de fusion de médias traditionnels depuis un certain temps, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Les porte-parole de Comcast, de National Amusements privés de Redstone et de ViacomCBS ont refusé de commenter. L’une des options envisagées consiste à regrouper Peacock et Paramount+ sur les marchés internationaux, car Les informations rapportées plus tôt cette année. Les deux sociétés prévoient des expansions mondiales et le partenariat est relativement fluide. Une autre option est une fusion ou une acquisition, mais il existe de nombreuses complications sur cette voie. Ni ViacomCBS ni NBCUniversal ne recherchent activement une fusion pour le moment, selon des personnes proches du dossier. Bien qu’il ne soit peut-être pas urgent de fusionner, les deux sociétés auront finalement besoin de plus d’échelle pour rivaliser avec des acteurs plus importants. Ils pourraient s’associer ou fusionner, ou ils pourraient tenter de fusionner avec Warner Bros. Discovery lorsque/si cet accord se conclut au milieu de 2022. Une fusion avec Warner Bros. Discovery peut être plus appropriée pour ViacomCBS ou NBCUniversal. Mais un seul des deux pouvait rejoindre Warner Bros. Discovery. Cela laisserait l’autre entreprise dans le froid – peut-être pendant des années. C’est l’essence du dilemme du prisonnier. Travailler ensemble peut garantir que les deux entreprises sont mieux loties qu’elles ne l’étaient au départ, mais tenir tête l’une à l’autre peut être le meilleur scénario pour une entreprise et le pire pour l’autre. (Ce n’est pas l’exemple parfait du dilemme du prisonnier, car les entreprises ne peuvent pas vraiment se trahir, se retrouvant dans une situation où les deux sont pires).

Problèmes de fusion

Les régulateurs n’autoriseraient probablement pas un NBCUniversal-ViacomCBS combiné à posséder les deux stations de diffusion NBC et CBS. Il est probable que toute fusion devra inclure une cession de l’un des réseaux de diffusion ainsi que de toutes les filiales de télévision locales NBC ou CBS qui se chevauchent sur les mêmes marchés. Cela diminue immédiatement la valeur des deux sociétés. Si CBS est cédé, NBCUniversal obtiendrait Paramount + sans programmation CBS, y compris les matchs en direct de la Ligue nationale de football et March Madness de la NCAA. Si les sociétés décident de céder NBC, ViacomCBS n’obtiendra pas « Sunday Night Football » et d’autres émissions de diffusion NBC populaires. Bien qu’il soit possible que les entreprises tentent de faire valoir que les réseaux de diffusion sont comme les réseaux câblés et n’ont pas besoin de propriété séparée, les régulateurs peuvent ne pas considérer cela comme un argument raisonnable. Selon Horowitz Research, environ 40% des Américains possèdent une antenne numérique pour obtenir une programmation en direct gratuite ainsi que des vidéos en streaming. Les réseaux de diffusion se sont historiquement battus pour une programmation de valeur. En mettre deux sous un même toit étoufferait ces situations d’appel d’offres. Le deuxième obstacle est la structure. Comcast pourrait simplement acquérir ViacomCBS, en rachetant les actions avec droit de vote de Redstone dans le cadre d’un accord. Mais ViacomCBS a une valeur d’entreprise d’environ 40 milliards de dollars et demanderait une prime de taille décente à vendre, ont déclaré deux des personnes. Même avec des cessions importantes, un accord serait coûteux.

Shari Redstone, présidente de National Amusements et vice-présidente de CBS et Viacom, prend la parole lors de la conférence en direct WSJTECH à Laguna Beach, Californie, le 21 octobre 2019. Mike Blake | Reuters

Les actionnaires de Comcast, qui, selon l’analyste de MoffettNathanson Craig Moffett, sont plus susceptibles d’encourager une séparation entre NBCUniversal et Comcast, pourraient ne pas aimer une décision d’acheter ViacomCBS et de céder l’un des réseaux. Roberts pourrait faire sortir NBCUniversal et fusionner avec ViacomCBS – similaire à l’accord WarnerMedia-Discovery. Cela pourrait l’obliger à abandonner le contrôle de NBCUniversal. Si Redstone finit par détenir plus de contrôle économique sur un NBCUniversal-ViacomCBS fusionné, elle voudra peut-être diriger l’entreprise ou choisir qui est en charge, pendant au moins un certain nombre d’années. Roberts et Redstone devraient parvenir à un accord sur le contrôle économique et le contrôle des votes si cette option est retenue. Une offre groupée via un partenariat commercial contourne les problèmes de fusion et d’acquisition – et constitue finalement le scénario de « première étape » le plus probable – mais elle donne moins de flexibilité aux entreprises sur les offres qu’une fusion. Il se peut également que l’aiguille ne bouge pas suffisamment pour l’une ou l’autre des entreprises.

Attendez la découverte de Warner Bros.