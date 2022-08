Comcast et Charter pourraient avoir besoin d’une nouvelle orientation alors que la croissance du haut débit stagne

Brian Roberts, PDG de Comcast (L), et Tom Rutledge, directeur général de Charter Communications

Et bien que les tendances pandémiques et macroéconomiques puissent s’atténuer avec le temps, Roberts a également reconnu dans l’appel aux résultats une autre raison de la baisse du haut débit : la nouvelle concurrence.

La fin brutale de la séquence de croissance du haut débit est une préoccupation majeure pour les investisseurs de Comcast et Charter, qui se négocient près de leurs plus bas depuis deux ans. Les actions de Comcast sont en baisse d’environ 25 % depuis le début de l’année, tandis que Charter est en baisse d’environ 33 %.

“Il y a eu un ralentissement spectaculaire des mouvements dans notre empreinte”, a déclaré Roberts lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Comcast le mois dernier. Au cours de la première année de la pandémie, il a noté que l’entreprise avait ajouté près de 50 % de clients de plus que sa croissance moyenne annuelle précédente.

Le PDG de Comcast, Brian Roberts, et son homologue de Charter, Tom Rutledge, ont blâmé les tendances macroéconomiques et des gains plus forts que la normale pendant la pandémie comme principales raisons des pertes. Comcast a spécifiquement indiqué que moins de personnes se déplaçaient comme principale raison de la baisse des connexions.

Aujourd’hui, le nombre de ménages américains payant Comcast et Charter pour l’Internet haut débit diminue pour la première fois, les deux sociétés signalant une baisse du haut débit résidentiel au deuxième trimestre. Comcast a perdu 10 000 clients résidentiels et a noté qu’il avait encore baissé de 30 000 en juillet. Charte a chuté de 42 000.

Alors que des dizaines de millions d’Américains ont annulé leurs abonnements à la télévision par câble au cours de la dernière décennie, l’industrie du câble s’est concentrée sur l’activité la plus rentable de vente d’Internet à large bande.

Comcast et Charter, les deux plus grands câblodistributeurs américains, ont un problème de croissance du haut débit.

Pendant des décennies, les câblodistributeurs ont apprécié avoir peu de concurrence dans de nombreuses régions du pays pour l’Internet haute vitesse..

Puis, il y a environ trois ans, T-Mobile a lancé son produit sans fil fixe, un produit à haut débit 5G qui fonctionne comme une alternative au haut débit par câble. À partir d’avril, l’Internet haut débit de T-Mobile est disponible pour plus de 40 millions de foyers à travers le pays. Verizon a déclaré plus tôt cette année qu’il prévoyait d’avoir entre 4 millions et 5 millions de services sans fil fixes clients d’ici fin 2025.

En mars, Roberts a qualifié le sans fil fixe de “produit inférieur”. T Mobile a promis que la moitié du pays obtiendrait des vitesses d’au moins 100 mégabits par seconde d’ici la fin de 2024. Haut débit câble (et fibre) standard peut généralement fournir des vitesses environ deux fois plus rapides. De plus, le sans fil fixe est limité par la congestion des ondes 5G. Le câble, qui achemine les fils directement à la maison, n’a pas une telle limitation.

“Nous avons déjà vu des offres de prix et de vitesse inférieurs. Et à long terme, je ne sais pas dans quelle mesure la technologie est viable”, a déclaré Roberts lors de la Conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications.

T-Mobile facture des frais mensuels fixes de 50 $ pour son service sans fil fixe. Nouvelle recherche de rue estimé le revenu mensuel moyen du haut débit par câble par utilisation est de près de 70 $ et atteindra probablement plus de 75 $ d’ici 2025.

Tout comme T-Mobile s’est développé dans l’industrie du sans fil en offrant des prix plus bas, il semble faire de même pour le câble. Au deuxième trimestre, T-Mobile a ajouté 560 000 nouveaux clients sans fil fixes alors que Comcast et Charter ont perdu des abonnés au haut débit. T-Mobile a dit plus de la moitié ses nouveaux clients sont passés du câble.

“La demande continue de croître, passant des clients insatisfaits du câble suburbain aux clients mal desservis dans les petits marchés et les zones rurales”, a déclaré le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société. T-Mobile a également noté que résultats du test de vitesse national d’Ookla en juillet, qui a montré que son réseau 5G (187,33 Mpbs) dépassait Comcast et Charter haut débit (184,08 et 183,74, respectivement) en termes de vitesse moyenne.

Roberts a contesté que les clients abandonnent Comcast pour tout service fixe, affirmant que la croissance de T-Mobile est basée sur de nouveaux clients.

“Nous ne voyons pas le sans fil fixe avoir un impact perceptible sur notre taux de désabonnement”, a déclaré Roberts lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Comcast le 28 juillet.

Pourtant, si le sans fil fixe continue de ronger la croissance du haut débit par câble, Comcast et Charter devront convaincre les investisseurs qu’il existe une autre raison de mettre leur argent dans le câble, a déclaré Chris Marangi, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

“Il n’y a pas de catalyseur évident”, a déclaré Marangi. “Vous n’obtiendrez probablement pas une croissance revigorée du haut débit au cours des six prochains mois.”

Gabelli Funds possède Charter, Comcast, Verizon et T-Mobile.