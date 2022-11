Comcast et Charter annoncent Xumo comme nom de la marque de streaming commune

Comcast et Charter Communications ont dévoilé le nom de leur plateforme de streaming commune : Xumo. Les câblodistributeurs ont annoncé le nom mercredi, qualifiant l’entreprise de “nouveau Xumo” qui inclura des produits et du contenu.

Les géants des médias à l’origine ont annoncé leur partenariat en avril avec des plans pour réunir Xumo, les produits de streaming Flex et les téléviseurs XClass.

Autour depuis 2011 en tant que service de streaming gratuit financé par la publicité, Xumo est une marque qui pourrait sonner une cloche. Xumo, que Comcast a acheté en 2020, fonctionne comme un streamer avec plus de 200 chaînes qui proposent des informations, des sports, des émissions de télévision et des films. Dans le cadre de la nouvelle collaboration Comcast et Charter, la marque est devenue une plate-forme de divertissement qui comprend des lecteurs multimédias et des téléviseurs intelligents destinés à rivaliser avec Apple, Roku et Fire TV d’Amazon.

Flex, la boîte de diffusion en continu 4K à commande vocale de Comcast dont il a obtenu une licence pour l’entreprise, est rebaptisée Xumo Stream Box. Actuellement, Flex donne accès à une variété de films, d’émissions de télévision et d’applications de streaming telles que Netflix, Peacock et Disney Plus. De plus, le XClass TV deviendra Xumo TV. Selon le communiqué de presse, les appareils Xumo seront disponibles fin 2023 via Comcast, Charter et Walmart avec plus de détaillants ajoutés plus tard. Les deux appareils seront activés par la voix et alimentés par la technologie Comcast.

Le propre service de streaming gratuit de Xumo continuera d’exister, mais sous le nouveau nom Xumo Play. Les clients pourront continuer à regarder du contenu gratuit sur les appareils Xumo et via une application autonome.