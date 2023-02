Comcast diffusera le Super Bowl en 4K avec Dolby Vision HDR

Ceux qui ont un téléviseur compatible Dolby Vision 4K et le service Xfinity X1 de Comcast pourra regarder le Super Bowl 57 d’une nouvelle manière : en 4K HDR avec Dolby Vision. Jeudi, les deux sociétés ont annoncé qu’elles prendraient le flux 4K de Fox du Big Game de cette année et ajouteraient Dolby Vision.

Vous aurez besoin du décodeur X1 de Comcast et d’un téléviseur prenant en charge Dolby Vision pour profiter de la diffusion de meilleure qualité du 12 février. Il peut être trouvé en disant “4K” dans la télécommande vocale du décodeur X1. Dolby dit que le flux fournira “des couleurs réalistes, un contraste net et des détails riches”.

Dolby dit que Comcast reconditionne le flux 4K de Fox en temps réel avec Dolby Vision. A demandé si cela conduirait à d’autres latence ou décalage Par rapport à d’autres émissions 4K ou HD Fox, un porte-parole de Comcast a déclaré vendredi à CNET que l’ajout de Dolby Vision “n’ajoute aucune latence notable”, le format ajoutant un délai “de l’ordre de quelques millisecondes”.

Dolby Vision est un plage dynamique élevée format vidéo. “Le contenu HDR sur un téléviseur HDR peut sembler beaucoup plus percutant et dynamique que le contenu traditionnel”, a déclaré un contributeur de CNET. Geoff Morrison explique. La version Dolby de cette technologie est prise en charge par des services de streaming tels que NetflixAmazon Prime Vidéo et Vudu.

S’il s’agit d’une première pour le Super Bowl, Xfinity et Dolby ont diffusé d’autres événements sportifs en 4K avec Dolby Vision, y compris la Coupe du monde de football de l’année dernière (qui a également été diffusé sur Fox) ainsi que les matchs éliminatoires de la NFL du réseau cette post-saison. Il convient également de noter pour les fans d’images télévisées que la couverture NFL 4K de Fox n’est pas produite en 4K natif mais, comme L’homme aux réponses à la télé souligne, est un signal HDR 1080p mis à l’échelle.

Ceux qui n’ont pas Comcast peuvent toujours regarder le Super Bowl en 4K HDR (mais sans Dolby Vision) via une foule d’autres fournisseurs de câble, de streaming et de satellite ou avec une connexion pour l’un de ces fournisseurs et Fox Sports ou Fox Maintenant, les applications.