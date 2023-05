Comcast annonce Now TV pour seulement 20 $ par mois

Comcast dévoile sa propre version simplifiée des offres de câble avec Now TV, qui coûtera aux abonnés 20 $ par mois. Ceci est disponible pour les abonnés Internet Xfinity et donne accès à 40 chaînes, à du contenu en streaming financé par la publicité et à un abonnement Peacock. Notez que Comcast a annoncé que les abonnés perdront l’accès gratuit à Peacock le mois prochain. Les abonnés à Now TV, cependant, le récupéreront.

Il n’y a pas de date fixe pour le lancement de Now TV, mais Comcast a déclaré qu’il arriverait « dans les semaines à venir ».

Les 40 chaînes incluses sur Now TV de Comcast comportent des chaînes populaires. Par exemple, les abonnés obtiennent A&E, History Channel, Food Network et plus encore. Pourtant, et surtout pour beaucoup, Now TV ne pas inclure l’accès à des chaînes comme ESPN ou TBS. Pour beaucoup, ce sont les piliers des offres de câble, et ils peuvent souvent attirer des abonnés uniquement à ceux-ci.

Compte tenu des récentes déclarations d’ESPN sur son ambition de rendre la chaîne de télévision ESPN disponible en streaming, Now TV suit une voie similaire lorsqu’il s’agit de créer des chaînes câblées traditionnelles en streaming. Seulement, cela crée un fossé entre ces grandes chaînes, comme ESPN, TBS ou CNN, et celles de Now TV.

La liste complète des chaînes qui seront disponibles sur Now TV est la suivante :

A&E, Afro​, AMC​, Animal Planet​, BBC America, BBC News, Comedy.TV​, Cuisine, Crime + Enquête, Découverte, Discovery Life, Food Network, FYI, Great American Family, Great American Living, Get TV, Game Show Network, Hallmark Channel, Hallmark Drama, Hallmark Movies & Mysteries, HGTV​, The HISTORY Channel, Investigation Discovery, IFC, Justice Central, Lifetime, Lifetime Movie Network, Magnolia Network, Military History, MotorTrend​ Network, OWN​, Pursuit , Recipe.TV​, Science Channel, Sony Movies, Sundance TV, TLC, Travel Channel, Vice, WEtv et Weather Channel

Le prix de Comcast et Now TV soulève des questions

Désormais, le prix de la télévision, qui est de 20 $ par mois, est plus abordable que le prix moyen du câble. Pour référence, cela représente en moyenne environ 83 dollars par mois, selon Randy Harward. Pourtant, vous devez considérer ce que vous obtenez pour ces 20 $ et si cela en vaut la peine.

Ces options de câble plus chères ont ESPN, TBS, CNN et d’autres chaînes clés en ce qui concerne les offres de câble. Les chaînes de Now TV ont certainement un public, mais ces groupes sont plus spécialisés. Par conséquent, une possibilité pourrait être l’offre de Comcast de garder certains abonnés qui cherchent à couper le cordon. En d’autres termes, si certains de ces publics de niche veulent couper le cordon, ils peuvent toujours conserver l’accès à leurs chaînes respectives avec un abonnement à Now TV.

Spécifiquement pour les fans de football, le seul avantage de Now TV est l’abonnement Peacock inclus. Cela a accès à de nombreux matchs de football exclusifs de la Premier League chaque jour de match et aux diffusions simultanées de ceux sur NBC. Cependant, Peacock ne coûte toujours que 4,99 $ par mois et c’est l’un des services de streaming les plus abordables. CBS, par exemple, gagne Paramount + 5,99 $ par mois, ce qui est encore bien moins que Now TV. Pourtant, Now TV aura ceux qui veulent accéder à des chaînes comme Lifetime, OWN, AMC, Animal Planet, Travel Channel et plus encore.

PHOTO : IMAGO / UIG