Comcast accepte de vendre sa participation majoritaire dans NBC Sports Washington

Alex Ovechkin, numéro 8 des Capitals de Washington, court sur la glace avec la rondelle lors d’un match contre les Maple Leafs de Toronto au Capital One Arena le 24 avril 2022 à Washington, DC

Comcast Corp. a accepté de vendre sa participation majoritaire dans NBC Sports Washington, le réseau sportif régional qui diffuse les matchs locaux de Washington, DC, NBA et NHL, à Monumental Sports & Entertainment.

Monumental, qui investit dans des équipes et des entreprises sportives, détient une participation de 33% dans le réseau depuis 2016. Suite à la clôture de l’accord, dont les termes n’ont pas été divulgués, il prendra possession de la position de 67% de Comcast.

NBC Sports Washington diffuse les Wizards de la NBA et les Capitals de la LNH depuis 1984, date de lancement du réseau. La chaîne est disponible dans tout DC, Maryland et Virginie, ainsi que dans certaines parties de la Pennsylvanie, du Delaware et de la Virginie-Occidentale.

Dans le cadre de l’accord, NBCUniversal de Comcast a déclaré qu’il continuerait à aider à exploiter le réseau jusqu’à 18 mois.

L’accord intervient alors que les chaînes sportives locales sont sous pression alors que les consommateurs continuent d’abandonner leurs abonnements aux forfaits de télévision par câble et par satellite. Les entreprises de médias derrière ces réseaux ont trouvé une entreprise viable qui offre une option de streaming.

En juin, le New England Sports Network, la chaîne locale qui diffuse les matchs des Red Sox et des Bruins de Boston, a lancé un abonnement de streaming autonome, qui coûte 29,99 $ par mois.