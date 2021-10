Comcast abandonne les matchs des Rangers et des Knicks de MSG après avoir déclaré que presque personne ne les regardait

Julius Randle # 30 des Knicks de New York se dirige vers le panier contre les Hawks d’Atlanta lors de la ronde 1, match 5 des Playoffs NBA 2021 le 2 juin 2021 au Madison Square Garden de New York, New York.

Comcast, la société mère de CNBC, a défendu sa décision d’abandonner MSG. Dans un communiqué, il a écrit que ses données internes montrent que « 95 % de tous les clients qui ont reçu du MSG au cours de l’année écoulée n’ont pas regardé plus de 10 des quelque 240 jeux diffusés ». Comcast ne dessert pas les résidents de la ville de New York, qui obtiennent plutôt le câble de sociétés telles que Charter, Altice USA et Verizon.

MSG Network a également planté une bannière sur son site Internet alerter les consommateurs du litige. Le réseau appartient à Madison Square Garden Entertainment Corp., qui est cotée à la Bourse de New York et a une capitalisation boursière de 2,4 milliards de dollars.

L’accord de diffusion entre MSG et Comcast a expiré le 30 septembre, laissant les téléspectateurs sportifs des régions du New Jersey et du Connecticut sans contenu mettant en vedette les Knicks de New York et les Rangers de la Ligue nationale de hockey. Les deux sont contrôlés par MSG. Le réseau diffuse également des matchs des Devils, des Islanders et de la Major League Soccer. La saison NBA commence le 19 octobre, tandis que la saison NHL commence le 12 octobre.

Les fans arrivent au Madison Square Garden avant le match entre les Golden State Warriors et les New York Knicks le 23 février 2021 à New York. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Madison Square Garden a rouvert ses portes à capacité limitée.

La perte de téléspectateurs Comcast pour MSG survient à un moment critique pour sa franchise Knicks. L’équipe a participé aux séries éliminatoires de la NBA la saison dernière pour la première fois depuis 2013 et a dynamisé sa base de fans. Mais Comcast n’est pas étranger à la tourmente concernant les RSN mettant en vedette des équipes de New York.

En 2015, il a abandonné YES Network, co-détenu par les Yankees. La chaîne est finalement revenue à Comcast en 2017. Ce différend devait être résolu car les Yankees sont une marque de sport haut de gamme en dehors de New York. Et les matchs de la Major League Baseball sont le principal vaisseau sanguin des RSN.

NBC exploite son RSN à New York avec SNY et possède des propriétés dans des régions telles que Philadelphie, Boston, Chicago et San Francisco. Et Comcast a renouvelé son accord avec YouTube, propriété de Google, pour permettre au service de continuer à diffuser son contenu NBCUniversal.

Lors de la discussion du différend Comcast et MSG, Lee Berke, conseiller de longue date en matière de droits des médias sportifs, a qualifié cette décision de « risque », car il pourrait y avoir un recul de la part des clients. Mais il a également averti que les RSN sont en danger s’ils n’améliorent pas leur stratégie.

« La situation de Comcast MSG est plus qu’une situation temporaire », a déclaré Berke. « C’est un symptôme d’un problème persistant et substantiel pour les RSN de continuer à gagner la distribution des services de télévision payante alors que l’univers de la télévision payante continue de se rétrécir. »

« Le sentiment (des câblodistributeurs) est : « Combien d’abonnés allons-nous perdre par rapport à cette marge améliorée que nous avons en ne portant pas ces RSN coûteux », a ajouté Berke. « Si les économies dépassent la perte d’abonnés, alors ils continueront. »

MSG ne propose pas de jeux MLB, il ne peut donc pas exploiter cet atout pour les spécialistes du marketing sportif. Et la distribution a pris un autre coup avec la perte de Comcast. En 2010, MSG n’a pas accepté les conditions avec Dish Network, ce qui a entraîné sa suppression du service par satellite. Le réseau n’est toujours pas disponible sur le service.

Dish a réduit les offres RSN dans l’ensemble au fil des ans. Pour l’instant, il a cessé de diffuser SportsNet appartenant à AT&T et Racine Sports, qui vient de récupérer les droits des Portland Trail Blazers. Et il a supprimé les propriétés de NBC Sports en avril dernier.

« Le modèle RSN actuel est fondamentalement brisé », a déclaré le président de Dish, Brian Neylon, dans un communiqué. avril dernier. « Ce modèle exige que presque tous les clients paient pour les RSN alors que seul un petit pourcentage de clients les regardent réellement. Alors que le coût de ces chaînes continue d’augmenter, nous pensons qu’il n’est plus logique de les inclure dans notre programmation télévisée.

Berke a déclaré que les offres de RSN continueraient de baisser dans les années à venir.

« Lorsque votre univers de télévision payante est passé à 100 millions d’abonnés au plus fort, à environ 70 millions ou moins, soit environ 8 % par an, il devient de plus en plus difficile de maintenir la même stabilité de chaînes que vous avez eue dans le passé », a déclaré Berke. « Les RSN ressentent de plus en plus la chaleur et le poids de ces changements. »

La plupart des abonnés de MSG se trouvent dans la région de New York, mais la perte de téléspectateurs Comcast dans les régions environnantes a un impact sur les revenus et les impressions des affiliés, ce qui pourrait nuire aux ventes publicitaires. Et Berke a pris en compte plus de façons de regarder du contenu de hockey.

« Si vous voulez vraiment du hockey, vous avez de nouveaux forfaits avec ESPN et TNT », a-t-il déclaré. « Et 75 matchs supplémentaires de la LNH seront diffusés sur ESPN+ et Hulu. »

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.