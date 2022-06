Combler les lacunes du Loop Trail est un excellent moyen de stimuler le cyclisme à Toronto

La communauté cycliste de Toronto a connu un malheureux revers plus tôt ce mois-ci lorsque ActiveTO – qui a vu jusqu’à 36 000 personnes faire du vélo quotidiennement – ​​a été effectivement mis au rebut sur Lake Shore Boulevard West.

Malgré ce revers, Toronto peut célébrer sa culture cycliste par d’autres moyens – quelque chose qui expose les cyclistes aux parcs et ravins de Toronto, couvre de longues distances, offre une option de séjour abordable et aide les entreprises grâce au cyclotourisme. Pensez à une version localisée de la Route Verte du Québec ou de l’Empire State Trail de New York.

L’une de ces solutions consiste à compléter le Loop Trail de Toronto.

Le Loop Trail, annoncé par la mairie en janvier 2020, prévoit une boucle cyclable de 81 kilomètres autour de Toronto en empruntant les sentiers Martin Goodman, Humber River, Finch Hydro Corridor et Don River. La dernière fois que j’en ai parcouru une partie en avril, il y avait plusieurs lacunes à combler.

La brèche de Mid-Humber, le long du chemin Weston, du chemin St. Phillips à l’avenue Cardell, est étudiée depuis 2000 et soumise à de récentes consultations publiques. Les cyclistes utilisent le trottoir le long de cette artère à grande vitesse, tandis que les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser les escaliers à St. Phillips. Compte tenu du terrain escarpé sur la rive est de la rivière Humber, la solution préférée verrait le sentier utiliser une partie du Weston Golf and Country Club avant de rejoindre le sentier principal, bien que la construction soit dans quelques années.

L’écart du corridor hydroélectrique de Finch à côté de l’autoroute 400 sera partiellement comblé par la construction du TLR Finch West, en construisant un chemin du côté sud de Weston Road à Norfinch Avenue. Un court chemin le long de Weston serait alors nécessaire pour compléter la connexion du sentier récréatif de la rivière Humber. Le couloir Finch a une autre lacune au parc G. Ross Lord où il est facile de se perdre, tandis que des améliorations à la rue Yonge seront nécessaires. La partie Don River de la boucle présente des lacunes près de Don Mills et York Mills, ainsi que près de Leslie et Eglinton.

Avec plusieurs études montrant que le cyclisme peut profiter aux entreprises locales, Toronto devrait donner la priorité à l’achèvement du Loop Trail dès que possible, tout en développant des boucles supplémentaires. Les résidents de Scarborough pourraient en utiliser un, y compris le corridor hydroélectrique Meadoway et Finch. Ceux qui recherchent une boucle plus courte pourraient utiliser le sentier Beltline comme limite nord, tout en incorporant la piste cyclable Bloor-Danforth – qui s’étend sur 16 kilomètres de Runnymede Road à Victoria Park Avenue – serait un must pour une option sur rue.

Toronto devrait également envisager d’organiser des manèges organisés chaque année pour accroître l’attrait de ces boucles. Ceux-ci pourraient s’inspirer du « Five Boro Bike Tour » de New York et du « Tour de l’île » de Montréal, ou du « Bike the Creek » de Brampton et du « Trailfest » d’Ajax plus près de chez nous.

“Bike the Creek” a vu plus de 600 personnes lorsque j’y ai participé en 2017 ; il comprenait un déjeuner barbecue gratuit et encourageait les cyclistes à s’arrêter dans divers pavillons pour en apprendre davantage sur la nature et d’autres questions civiques. Idéalement, ces manèges devraient avoir lieu un week-end et ne nécessitent pas de collecte de fonds pour améliorer l’accessibilité.

