Combinaison intégrale ‘Willy-Warmer’ pour les hivers répertoriée par un vendeur mystère sur Facebook

Les hivers féroces ont commencé à montrer leurs effets dans diverses parties du pays. Avec des températures tombant à un chiffre et même en nombre négatif dans quelques villes, il est devenu la priorité absolue des gens de se protéger des vents froids insupportables et des températures glaciales.

Alors que les chandails et les vestes sont monnaie courante de nos jours, un produit unique connu sous le nom de chandail intégral devient viral sur Facebook. Il couvre non seulement le torse et les mains d’une personne (comme le font les pulls normaux), mais couvre votre corps de la tête aux pieds afin qu’aucune partie de votre corps ne reste exposée au froid.

Le New York Post a rapporté que le costume de pull est apparu sur Facebook Marketplace, répertorié par un vendeur basé à Londres pour environ 20 600 Rs (250 $) et est sans doute pratique pour garder le porteur au chaud par temps froid. Cependant, les gens sont en conflit sur l’ajustement de la combinaison autour de la région génitale.

La tenue unique est une “taille unique” ainsi que “unisexe” ainsi que d’autres caractéristiques impressionnantes. Un utilisateur a fait un clin d’œil dans les commentaires et a exprimé – “Quelqu’un a le modèle de tricot?”

Alors que certains soutenaient l’idée unique et s’amusaient avec, d’autres la trouvaient “vile” et dérangée”.

La raison de ces réactions mitigées et amusantes était que le pull de la combinaison masculine avait une couture distinctement claire montrant la zone de l’entrejambe avec une prise pour le pénis et les testicules. En ce qui concerne le body pour femmes, le pull avait des coutures pour les seins et les fesses.

Alors que le body couvrait tout et n’exposait aucune partie du corps, les gens affirmaient que de telles coutures ne laissaient rien à l’imagination, les rendant inappropriées. La page du produit décrivait le costume comme un “partenaire fait maison pour la vie”, “flexible” et “ne gémit pas”. Parmi les autres produits du vendeur mystère, citons un tapis avec une grande tache rouge suspecte et un pull à col roulé avec ce qui semble être une paire de poches poitrine pour les seins.

