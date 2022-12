La NOUVELLE série dramatique Riptide est sur le point de vous faire mener votre propre enquête.

Avec l’actrice d’EastEnders Jo Joyner, voici tout ce que vous devez savoir.

Canal 5

Riptide arrive sur Channel 5[/caption]

Combien y a-t-il d’épisodes de Riptide ?

Il y a quatre épisodes de Riptide au total.

Le premier épisode démarre le mardi 27 décembre à 21h sur Channel 5.

La série sera diffusée pendant quatre nuits consécutives en même temps.

Tous les épisodes seront également diffusés sur My5.

De quoi parle Riptide ?

Les jeunes mariés Alison (joué par Jo Joyner) et Sean (joué par Peter O’Brien) voient leur vie brisée après s’être installés en Australie.

Alison est dévastée lorsque Sean part surfer un matin et ne rentre pas chez lui.

après une recherche approfondie de la côte près de leur domicile, la police conclut que Sean s’est noyé dans un riptide dangereux.

Mais Alison décide que la vérité est bien plus sinistre…

Riptide a été tourné sur place à Melbourne et Victoria, avec une production réduite à quelques semaines en août 2022.

La série est créée par Jason Herbison, qui a également écrit Lie With Me.

S’exprimant avant la nouvelle série, l’actrice Jo a déclaré: «Je suis vraiment ravie de travailler avec les équipes fantastiques de Fremantle, Channel 5 et 10 en Australie, et de jouer Alison.

“C’est un personnage tellement chaleureux et multidimensionnel dont le monde est bouleversé, juste au moment où il semblait que sa vie commençait enfin à se mettre en place.

“Je suis également ravi de tourner dans la fabuleuse ville de Melbourne et dans la campagne environnante, une région que j’ai toujours voulu explorer.”

Qui joue dans Riptide ?

Riptide apporte avec lui un casting incroyable, qui comprend un mélange d’acteurs britanniques et australiens.

À la tête du casting se trouve Jo Joyner, qui joue Alison Weston, le rôle principal.

Joyner est bien connu pour avoir joué Tanya Branning dans le feuilleton de la BBC EastEnders, ainsi qu’Ackley Bridge.

L’acteur australien Peter O’Brien joue le mari d’Alison, Sean Weston.

Il est surtout connu pour avoir joué Shane Ramsay dans le casting original de Neighbours.

Il est également apparu dans Casualty, The Bill et Doctor Who.

L’acteur de Corrie Ciaran Griffiths rejoint le casting en tant que Michael Lane.

Griffiths a également joué dans The Bill et Shameless.

David Berry d’Outlander joue Dan Burrell.