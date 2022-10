Combien y a-t-il d’épisodes de la saison 2 de The Pact ?

THE Pact s’est avéré être un grand succès pour la BBC en 2021.

La série BBC One est maintenant de retour pour plus, mais cette fois a une toute nouvelle histoire.

Le Pacte est de retour pour une deuxième série[/caption]

Combien d’épisodes de The Pact y a-t-il sur BBC1 ?

Écrite et créée par Pete McTighe, la deuxième série de The Pact raconte une histoire pleine de suspense et émouvante en six épisodes.

La saison 2 démarre sur BBC One TONIGHT (24 octobre 2022) à 21h et se poursuit à cette heure le lundi soir,

Les épisodes seront également disponibles pour être regardés sous forme de coffret sur BBC iPlayer après le premier épisode.

Cette toute nouvelle histoire fait place à de nouveaux personnages avec le casting, y compris l’actrice lauréate du Bafta Rakie Ayola, qui occupe le devant de la scène aux côtés de la productrice exécutive.

De quoi parle Le Pacte ?

La famille de la travailleuse sociale Christine, son fils aîné Will, son fils cadet Jamie et sa fille Megan tentent de continuer leur vie après la mort tragique récente de leur frère Liam.

Alors qu’ils attendent avec impatience le mariage de Megan, la vie de la famille est bouleversée lorsqu’un étranger, Connor, arrive en ville en revendiquant un lien que personne n’aurait pu imaginer.

Au fur et à mesure que des secrets enfouis sont révélés, ils doivent réfléchir à qui ils sont et lutter contre la moralité et la loyauté partagée.

Alors que leur vie devient incontrôlable, un terrible pacte peut être tout ce qui peut les sauver.





Qui joue dans Le Pacte ?

Le Pacte apporte avec lui un tout nouveau casting incroyable – à part Rakie Ayola qui était dans la première série, mais cette fois, elle joue un nouveau personnage.

La programmation étoilée comprend :

Rakie Ayola joue Christine – l’actrice est connue pour Grace.

Elizabeth Berrington connue pour The Nevers. et Stella

Lisa Palfrey – connue pour Chloé et Line of Duty.

Christian Patterson – connu pour Mr Selfridge et In My Skin.

Matthew Gravelle – connu pour Broadchurch et Keeping Faith.

Aaron Anthony – connu pour Derrière ses yeux.

Jacob Ifan – connu pour Bang, une découverte de sorcières.

Parlant d’être à nouveau sur The Pact, Rakie Ayola a déclaré à la BBC: «Je suis ravi de travailler à nouveau avec Little Door et BBC Wales à la tête de ce casting talentueux pour donner vie à l’histoire merveilleusement mystérieuse de Pete.

“En tant que producteur exécutif de cette série, il est extrêmement important pour moi de voir la richesse des opportunités que cette production offre à la fois aux talents établis et aux nouveaux venus dans l’industrie, derrière et devant la caméra.”